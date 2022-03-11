Женя Синельников разом з сім’єю зміг вибратися з гарячої точки під Києвом



Співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) довгий час перебував у блокаді в Бучі

25 лютого у місті Буча, що під Києвом, почалися жорстокі бої з російською армією, яка розв’язала війну проти України. Окупаційні війська обстрілювали всі райони міста, мирні мешканці провели більше тижня без світла, тепла, зв’язку та інтернету. Серед них — співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Женя Синельников і його 9-річний син. Більше тижня вони просиділи в укритті у підвалі, лише 9 березня їм вдалося евакуюватися з гарячої точки.

Раніше Женя розповів, що на його очах російські війська випустили ракету по будинку сусідів. Будинок знищили вщент, на жаль, сусідам не вдалося врятуватися.