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Більше тижня сиділи у підвалі: Женя Синельников разом з сім’єю зміг вибратися з гарячої точки під Києвом

Женя Синельников разом з сім’єю зміг вибратися з гарячої точки під Києвом

Співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) довгий час перебував у блокаді в Бучі

25 лютого у місті Буча, що під Києвом, почалися жорстокі бої з російською армією, яка розвязала війну проти України. Окупаційні війська обстрілювали всі райони міста, мирні мешканці провели більше тижня без світла, тепла, звязку та інтернету. Серед них — співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Женя Синельников і його 9-річний син. Більше тижня вони просиділи в укритті у підвалі, лише 9 березня їм вдалося евакуюватися з гарячої точки.

Женя Синельников разом з сім’єю зміг вибратися з гарячої точки під Києвом

«Женя Синельников живий та евакуювався разом із сімєю. Його сусіди загинули», — повідомив екс-ведучий «Орла і Решки» Антон Птушкін.

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Раніше Женя розповів, що на його очах російські війська випустили ракету по будинку сусідів. Будинок знищили вщент, на жаль, сусідам не вдалося врятуватися.

Женя Синельников разом з сім’єю зміг вибратися з гарячої точки під Києвом

«У нас усі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне — ми живі. Організували укриття собі. Їжа ще є. Тільки телефони сідають. Світла немає і генератор заводити дуже страшно. Їздить техніка навколо постійно, а автомати б’ють просто за парканом», — розповідав Синельников ще під час блокади.

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