Женя Синельников разом з сім’єю зміг вибратися з гарячої точки під Києвом

25 лютого у місті Буча, що під Києвом, почалися жорстокі бої з російською армією, яка розв’язала війну проти України. Окупаційні війська обстрілювали всі райони міста, мирні мешканці провели більше тижня без світла, тепла, зв’язку та інтернету. Серед них — співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Женя Синельников і його 9-річний син. Більше тижня вони просиділи в укритті у підвалі, лише 9 березня їм вдалося евакуюватися з гарячої точки.
«Женя Синельников живий та евакуювався разом із сім’єю. Його сусіди загинули», — повідомив екс-ведучий «Орла і Решки» Антон Птушкін.
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Раніше Женя розповів, що на його очах російські війська випустили ракету по будинку сусідів. Будинок знищили вщент, на жаль, сусідам не вдалося врятуватися.
«У нас усі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне — ми живі. Організували укриття собі. Їжа ще є. Тільки телефони сідають. Світла немає і генератор заводити дуже страшно. Їздить техніка навколо постійно, а автомати б’ють просто за парканом», — розповідав Синельников ще під час блокади.