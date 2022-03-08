Дія ТВ: як встановити та користуватися

У додатку Дія з’явилася можливість перегляду українського телебачення. Так, функцію створила Мінцифра разом зі стрімінговим сервісом Megogo – це допоможе боротися із пропагандою агресора та блокуванням телебачення.

– Завдяки новим можливостям українці матимуть безкоштовний доступ до новин у будь-якому місці та у будь-який час, – повідомляється у міністерстві.

Як дивитися Дія TV? Потрібно слідувати інструкції від Мінцифри:

Оновіть програму Дія в App Store або Google Play;

Зайдіть у розділ Послуги;

Виберіть Дія.TV і трансляція розпочнеться автоматично.

Сервіс вже доступний на всіх сучасних смартфонах, що працюють на iOS (iPhone) та Android.

Наразі Дія TV транслює марафон Ми сильні разом, у якому беруть участь головні українські телеканали. За заявою Мінцифри, незабаром з’явиться дитячий контент, а також розважальні програми.

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Нагадаємо, що навіть телебачення через Дія працюватиме за допомогою мобільної мережі, яка зазнає підвищених навантажень. Багато хто зараз отримує актуальну інформацію за допомогою месенджерів та соцмереж. У Мінцифрі закликали допомогти розвантажити мережу, відключивши автоматичне завантаження медіа, а також підключаючись до домашньої мережі Wi-Fi.

За матеріалами fakty.com.ua