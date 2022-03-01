Як не допустити мародерства? Коротка інструкція від Центру протидії дезінформації

На території України вже шосту добу йде війна, яку розв’язала Російська Федерація за наказом Володимира Путіна. Через небезпеку обстрілів і вибухів сьогодні багато хто вимушений залишити свої домівки та автомобілі. В такі часи активізуються грабіжники.

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Для відслідковування мешканців і власників автомобілів грабіжники використовують так звані «‎маячки»:

в автомобілях. Мародери кладуть під «‎двірники» папір, заклеюють клейкою стрічкою замки дверей, клеять наліпки на скло, кладуть в щілину дверей шматки картону;

Мародери кладуть під «‎двірники» папір, заклеюють клейкою стрічкою замки дверей, клеять наліпки на скло, кладуть в щілину дверей шматки картону; в квартирах. Втавляють в двері дрібні монетки, «‎рекламні» візитівки, клеять клейкий папір на замки…

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Закликаємо вас бути пильними не лише до своїх помешкань, а й робити добру справу – наглядати за сусідськими квартирами в разі, якщо ваші сусіди довго відсутні, тримайте з ними зв’язок, прибирайте будь-які підозрілі мітки.

Тримаймося разом! Слава Україні!