Як не допустити мародерства? Коротка інструкція від Центру протидії дезінформації

На території України вже шосту добу йде війна, яку розв’язала Російська Федерація за наказом Володимира Путіна. Через небезпеку обстрілів і вибухів сьогодні багато хто вимушений залишити свої домівки та автомобілі. В такі часи активізуються грабіжники.
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Для відслідковування мешканців і власників автомобілів грабіжники використовують так звані «маячки»:
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Закликаємо вас бути пильними не лише до своїх помешкань, а й робити добру справу – наглядати за сусідськими квартирами в разі, якщо ваші сусіди довго відсутні, тримайте з ними зв’язок, прибирайте будь-які підозрілі мітки.