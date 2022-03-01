Актуальні новини України станом на 11:00 1 березня

Росія напала на Україну: читай головні новини про те, що відбувається на території країни, станом на 11:00 1 березня

У ніч із 23 на 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

Війна триває вже другу добу. Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо російського вторгнення. Головні новини України станом на 11:00 1 березня:

Mastercard заблокувала доступ підсанкційним російським банкам. Окрім блокування російськиї банків, компанія перерахує 2млн доларів на Червоний Хрест та Save the Children для допомоги українцям;

Станом на ранок 1 березня ситуація у Дніпропетровській області стабільна. Все під контролем військових, Нацгвардії, Нацполіції, тероборони. Жодних людей у формі країни-агресора не зафіксовано;

Ніч проти 1 березня у столиці та на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами;

Відсьогодні заборонено продаж алкогольних напоїв. Вони мають бути прибрані з полиць магазинів;

Про ситуацію на Харківщині станом на ранок 1 березня. Вночі були хаотичні обстріли по всім напрямкам – Липецькому, Бєлгородському, по напрямку Чугуєва та ін. За добу пожежники області ліквідували 24 пожежі, спричинених ворожими обстрілами. Горіли десятки автомобілів цивільних, у с. Рогань внаслідок обстрілів загорівся житловий будинок: постраждав 1 чоловік та 1 загинув. По вулиці Кільцева в результаті артобстрілу постраждало 8 чоловік та 35 осіб було евакуйовано. Будинки горіли в Ізюмському, Харківькому районах;

У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Усіх небайдужих закликають долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів.

За данними Верховної Ради України.