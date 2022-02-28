Актуальні новини України станом на 13:00 28 лютого

Сполучені Штати оголосили про додаткову гуманітарну допомогу для народу України. США надішле Україні $54 млн для допомоги постраждалим у наслідок російського вторгнення. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

— Цей новий транс гуманітарної допомоги надходитиме через незалежні гуманітарні організації, які надають допомогу у відповідь на потреби з неупередженістю, гуманністю, зберігаючи нейтралітет та незалежність, — зазначив Блінкен.

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Австралія запровадила санкції проти президента РФ та вищих посадових осіб країни.

— Австралія вводить фінансові санкції та заборони на поїздки щодо Путіна та низки постійних членів Ради безпеки Росії: міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, — заявив прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Уряд Австралії також зобов’язався надати Україні військове обладнання, медичні товари та фінансову допомогу.

Правила поведінки в зоні бойових дій

Що робити під час обстрілів і залпового вогню

Зеленський зазначив, під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, що наступні 24 години будуть вирішальними для України.

— Союзники зроблять усе можливе, щоб гарантувати, що оборонна допомога досягне України, — відповів Джонсон.

Великобританія також передасть Україні додаткові 40 млн фунтів стерлінгів на медичні матеріали для українців.

У Києві з 8:00 понеділка, 28 лютого, запрацюють продуктові магазини та громадський транспорт. Проте місцева влада радить не виходити на вулицю без потреби.

– У столиці продовжуються вуличні бої практично у кожному районі міста. Тому виходьте лише у разі нагальної потреби – коли потрібно купити продукти чи ліки, закликають до КМДА.

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Тривожна валіза: Список речей першої необхідності

Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі у переговорах із представниками Російської Федерації, повідомляють в Офісі президента.

До складу делегації увійшли голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Ключове питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення військ з території України.

Практично все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Усього небо росіянам закрили 32 країни.

– Ще одна дуже важлива для російських багатіїв країна теж незабаром закриється, – заінтригував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За матерілами fakty.com.ua