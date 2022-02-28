Актуальні новини України станом на 13:00 28 лютого
— Цей новий транс гуманітарної допомоги надходитиме через незалежні гуманітарні організації, які надають допомогу у відповідь на потреби з неупередженістю, гуманністю, зберігаючи нейтралітет та незалежність, — зазначив Блінкен.
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— Австралія вводить фінансові санкції та заборони на поїздки щодо Путіна та низки постійних членів Ради безпеки Росії: міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, — заявив прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон.
Уряд Австралії також зобов’язався надати Україні військове обладнання, медичні товари та фінансову допомогу.
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— Союзники зроблять усе можливе, щоб гарантувати, що оборонна допомога досягне України, — відповів Джонсон.
Великобританія також передасть Україні додаткові 40 млн фунтів стерлінгів на медичні матеріали для українців.
– У столиці продовжуються вуличні бої практично у кожному районі міста. Тому виходьте лише у разі нагальної потреби – коли потрібно купити продукти чи ліки, закликають до КМДА.
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До складу делегації увійшли голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Ключове питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення військ з території України.
– Ще одна дуже важлива для російських багатіїв країна теж незабаром закриється, – заінтригував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За матерілами fakty.com.ua