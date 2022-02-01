Рецепт сирно-цитрусового печива від Алекса Якутова

Сирно-цитрусове печиво від Алекса Якутова
Алекс Якутов, експерт реаліті «На ножах», яке Новий канал покаже цієї весни, поділився рецептом смачного десерту нашвидкуруч
Цитрусове печиво — ніжні й ароматні ласощі, які цілком можна приготувати власноруч і потішити близьких домашньою випічкою. Шеф, експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов ділиться рецептом сирного печива з виразними цитрусовими нотками, яке ви приготуєте за 30 хвилин, враховуючи випікання.
Голубці зі свининою та чорноморським рачком від Шефа Алекса Якутова
Бургер з баранини від Шефа Алекса Якутова
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир – 150 г
- Вершкове масло – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 180 г
- Цедра 1 лимона або апельсина
- Цитрусовий сік – 20 мл
- Борошно – 400 г
- Розпушувач – 10 г
Приготування:
- Зблендеруйте до однорідної маси сир, масло, яйця, цукор, цедру та сік.
- Додайте борошно та розпушувач.
- Сформуйте кульки і трохи приплюсніть. За бажанням, посипте дрібно нарубаними горіхами.
- Випікайте 15-20 хвилин за температури 180 градусів.
Смачного!
Дивіться реаліті «На ножах» вже цієї весни на Новому каналі
Фото: Unsplash