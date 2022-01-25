Леся Нікітюк розповіла, на чому готова заощаджувати

Ведуча Нового каналу зізналася, від чого готова відмовитися, якщо доведеться обмежити витрати

Леся Нікітюк — одна з найоплачуваніших українських ведучих. Вона веде реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі, активно розвиває свій Instagram-акаунт, у якому за дівчиною стежать вже майже чотири мільйони підписників, випускає одяг під власним брендом. Але залишитися без високого заробітку ведуча не боїться – знає, що може впоратися в будь-якій ситуації.

— Я знаю, що таке бідність. Знаю, що таке, коли грошей взагалі немає. Знаю, як город годує людину. І це чудово! Знаю, як мамині закрутки рятують на корпоративах, у Новий рік та день народження. Можу прожити і на 200 гривень, і на 20 тисяч гривень, і на 200 тисяч гривень, і на 2 мільйони, – розповіла Леся Нікітюк в інтерв’ю журналу «Добрые советы». — У цих моментах мені не страшно — виживу в будь-якому разі, бо пройшла шлях, коли грошей не було, коли їх дуже хотілося, коли вони були необхідні.

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У разі вимушеної економії Леся насамперед перегляне свій гардероб.

— Якщо раптом доведеться від чогось відмовитися, то, звісно ж, відмовлюся від одягу. Купую якісні речі та взуття, вони довго служать, тому без нових точно обійдуся — вистачить старих. Ще я, напевно, відмовлюся від дорогого автомобіля та пересяду в щось простіше. Обслуговування авто та страхування потребують дуже багато грошей. Відмовлюся, напевно, від beauty-процедур та фарбування волосся. А ось від дорогих кремів – ні, бо не хочу швидко старіти, – сміється ведуча Нового каналу.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» — у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі!