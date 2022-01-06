Як зірки Нового каналу святкують Різдво

Підпалити папірець з написаним на ньому бажанням і випити попіл разом з шампанським – головна традиція новорічної ночі. А як святкують Різдво зірки Нового каналу? Про головні звички на зимові свята розповіли Сергій Притула, Андрій Бєдняков, Володимир Шумко та Michelle Andrade

Сергій Притула їде до мами

Ведучий шоу «Хто зверху?» та «Діти проти зірок» має багато «дрібних» щоденних традицій зі своїми трьома дітками. Різдвяні свята – не виключення.

– Новий рік святкуємо з сім’єювдома. Різдво – у моєї мами в Збаражі. Між цими двома подіями – традиційний виїзд з друзями у Карпати, в незмінно улюблену місцину, – розповідає Сергій Притула. – Одним словом, плани на новорічно-різдвяний період щороку майже не змінюються. Якщо говорити загалом про сімейні традиції, то виділю таку: без поцілунку на порозі з дому ніхто не виходить – ані діти, ані дорослі!

Андрій Бєдняков обирає родину

Новий ведучий інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» традицію зустрічати Новий рік на роботі змінив на традицію бути в цей день вдома з сім’єю.І дуже цьому радий!

– Раніше, коли я ще жив у Маріуполі, то на Новий рік постійно працював, вів корпоративи. Потім це продовжилось і в Києві, – каже ведучий. – Згодом почав відмовлятись, оскільки це свято захотілось проводити з родиною. Навіть «жирних» замовлень не брав. Згадав, аж серце схватило. (Сміється). Тепер намагаюсь бути вдома з дружиною і дочкою. Це головна традиція!

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Володимир Шумко співає колядок

Учасник Improv Live Show більше десяти років працює ведучим. За цей період він лише один чи два рази зустрічав Новий рік не на роботі. Інша справа – Різдво.

– Для мене Новий рік – не таке велике свято, як Різдво, – ділиться імпровізатор. – Ці дні я намагаюся проводити з родиною, поїхати до батьків. З першою зірочкою 6 січня всі разом повинні бути вдома, ми дотримуємось цієї традиції. Звісно, 7 січня ходимо колядувати. Я обожнюю це діло з дитинства. Зазвичай, ходимо співати до знайомих, але минулого року були і в незнайомих людей. Впізнавали мене, звісно, і були шоковані. А ще в нас з дружиною на двох є десять похресників, тож є традиція на Різдво переодягатись у Діда Мороза та Снігуроньку та відвідувати і обдаровувати кожного.

Michelle Andrade святкує по-болівійськи

Ведуча проекту «Орел і Решка» Michelle Andrade під бій курантів, як і всі, загадує бажання. Щоправда, робить це оригінально – по-болівійськи! Традиція для неї – свіжа, але дуже цікава.

– Найтеплішим і найочікуванішим стало святкування Різдва та Нового року всієї нашої болівійської двадцятки у рідній Кочабамбі після того, як я вісім років з ними не бачилася, – каже дівчина. – До речі, того року навчилася прикольній традиції – під бій курантів з’їдати 12 виноградин та на кожну загадувати бажання!

З прийдешнім Різдвом! Щиро бажаємо злагоди та побільше посмішок у ваші домівки.