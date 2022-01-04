«Я зіпсувала всім Новий рік»: Даша Петрожицька – про подарунок для друзів

Під час зйомок Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, відома акторка згадала оригінальний сюрприз для своїх найближчих людей

Новорічні дива, зазвичай, трапляються незаплановано. Та задля емоцій близьких людей можна цьому трішечки посприяти. Так минулого року зробила акторка серіалу «Дрімтім», який покаже Новий канал, Даша Петрожицька.

– Я не можу сказати, що якось по-особливому святкую Новий рік. Останні роки зустрічаю його з найближчими – сестрою та найкращим другом, – розповідає вона за лаштунками Improv Live Show. – Минулого року я зіпсувала їм свято. О 12-тій годині пробили куранти, ми підпалили папірці з бажаннями, кинули у шампанське, випили, а потім дарували подарунки. Я попередила, що буду остання, оскільки своїм подарунком зіпсую нам новорічну ніч.

Здивовані друзі не розуміли, що задумала креативна акторка, але, звичайно ж, були заінтриговані.

– Я подарувала нам подорож у Єгипет! І все б нічого, але виліт був о 10-тій ранку 1 січня, – з посмішкою ділиться Даша Петрожицька. – Тож новорічна ніч була зіпсована, бо всі почали одразу збирати речі і налаштовуватись на відпочинок. Єдине, я трішечки «спалилась», коли 30-го грудня змусила всіх робити тестування на коронавірус, аргументувавши тим, що погано себе почуваю. Вони наче повірили, але до того моменту, поки я не попросила результати англійською мовою і з QR-кодом. Вони здогадались про мій план, але мовчали до останнього.

Improv Live Show разом з ведучим Олександром Педаном та класними імпровізаторами Ромою Міщеряковим, Валентином Міхієнко та Володимиром Шумко Новий канал покаже вже навесні 2022-го року.