На кону мільйон: Новий канал запускає реаліті про стосунки з Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим

Чи можуть активні, впевнені у собі дівчата зробити більш розкутими сором’язливих домосідів? А відлюдькуваті інтелектуали навчити чогось нового красунь з десятками тисяч фоловерів в Instagram? Відповіді на ці запитання дасть нове реаліті – власна розробка Нового каналу

У перший день осені Новий канал розпочав зйомки реаліті «Пара на мільйон». У ньому зустрінуться два різних світи: активні, впевнені у собі й розкуті самотні дівчата, які все знають про світ Instagram, моди та івентів і цілковита їхня протилежність – стримані самотні хлопці, які весь свій час присвячують роботі, перегляду наукових роликів на YouTube і читанню книжок.

Уже в першому випуску учасники об’єднаються у 12 пар. І в такому складі проходитимуть усі наступні випробування для того, щоб заробити один мільйон гривень!

– Наш проект про те, як самотні хлопці та дівчата, які є цілковитими протилежностями, мають чого повчитися одне в одного, – пояснила керівник проекту Надія Цимбалару. – Хлопці будуть допомагати дівчатам швидко приймати рішення у складних ситуаціях, навчатимуть їх контролювати емоції. А дівчата допомагатимуть хлопцям соціально адаптуватися і ставати більш розкутими. Але найголовніше, що всі учасники навчатимуться будувати стосунки з протилежною статтю: знаходити спільні точки дотику, хвилюватися одне за одного, приймати одне одного з усіма слабкостями та недоліками. І якщо у нас складеться хоч одна пара, яка буде разом і після закінчення проекту, вся команда буде щаслива.

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Щоб знайти кращих претендентів на мільйон, команда витратила півроку! Особливо складно було розшукати хлопців. Одних немає в соцмережах, в інших немає телевізора – про кастинг вони дізнавалися завдяки сарафанному радіо, через знайомих. А ось дівчатам до популярності не звикати – з усіх претенденток відібрали найяскравіших. Деяких з них ви бачили в інших реаліті, на інших, можливо, навіть підписані в Instagram. А допоможуть парам боротися за мільйон зіркові ведучі – королева Instagram і суперзірка Нового каналу Леся Нікітюк та інтелігент, гуморист і актор Improv Live Show Роман Міщеряков.

– Думаю, хлопцям і дівчатам вдасться дізнатися одне від одного щось нове, тому що бачу – вони одне одному цікаві, – говорить ведуча Нового каналу Леся Нікітюк. – Вважаю, що кожна людина має чого повчитися у стосунках, особливо якщо люди кардинально різні. Не ламати характер, не змінювати життєві принципи, а дізнаватися щось нове й розвиватися. Подивимося, як із цим впораються наші учасники.

У Лесі за плечима – майже 10 років роботи в кадрі, а Роман відомий як актор комедійного жанру. Але вести реаліті – новий досвід для них обох.

– Я дуже хвилювався, не знав, чого очікувати. В кінці першого дня було враження, що ми знімаємо вже другий тиждень, – усміхнувся Роман. – Реаліті – це складний, але дуже-дуже цікавий досвід, за який я вдячний Новому каналу. Учасники «Пари на мільйон» – прикольні. Всі різні, але з крутими історіями. Кожен зі своїми очікуваннями, стратегіями, принципами. І спостерігати за тим, як між ними складатимуться стосунки, дуже цікаво!

Ідея проекту «Пара на мільйон» належить генеральному продюсеру департаменту з виробництва програм Нового каналу Вікторії Шульженко, а знімає його студія Анни Калини – StarLight Production (вона ж знімала третій сезон «Ексів», прем’єра яких відбудеться вже 14 вересня на Новому каналі).