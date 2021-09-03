«Пекельна кухня» – на трьох майданчиках: Дивіться прем’єру реаліті у прямому ефірі та спілкуйтеся з зірками

6 вересня на Новому каналі стартує найгучніше професійне кулінарне реаліті «Пекельна кухня». І щоб кожен глядач зміг познайомитися з проектом на зручному йому майданчику, Новий канал проведе онлайн-трансляцію прем’єрного випуску на офіційному YouTube-каналі та на Facebook.

Глядачі Нового каналу зможуть подивитися прем’єру разом із Шефом «Пекельної кухні» Алексом Якутовим, ведучим проекту Сергієм Середою, а також зірковими гостями – фешн-фотографом Сонею Плакидюк і ведучим пост-шоу «Предметка» Сергієм Нікітюком! Спеціально для цього всі вони зберуться у студії Нового каналу, і все це буде транслюватися у прямому ефірі разом з показом першого випуску кулінарного реаліті. Трансляція розпочнеться за 10 хвилин до ефіру, о 18:50.

У прямому ефірі на YouTube Нового каналу гості студії обговорять залаштунки, перший випуск «Пекельної кухні», розкажуть про складнощі та цікаві моменти з майданчиків різних реаліті, дадуть відповідь у реальному часі на запитання з чату трансляції, а також розіграють приємні призи серед найуважніших глядачів ТБ -ефіру Нового каналу!

– Для нас дуже важливо, щоб глядач Нового каналу міг знайомитися з головним проектом осені на будь-якому зручному для нього майданчику! Тому прем’єру «Пекельної кухні» можна подивитися одночасно і в ефірі Нового, і на YouTube, і в Facebook, – розповідає про трансляцію керівник відділу контент-маркетингу Оксана Касаткіна. – Для Нового каналу проводити трансляції на YouTube ефірних проектів разом з прямими включеннями гостьової студії – це не новий досвід. Ми це періодично робимо з метою промо наших топових проектів, наприклад, так було з реаліті «Топ-модель по-українськи».

Під час першого випуску «Пекельної кухні» глядачі також зможуть виграти подарунки від Нового каналу. Для цього потрібно буде уважно дивитися випуск «Пекельної кухні» в ефірі Нового каналу, відповідати на запитання, що будуть з’являтися на екрані, і під постами в соціальних мережах писати свої відповіді. Серед усіх, хто дасть правильні відповіді, випадковим способом будуть розіграні призи, а результати в кожному прямому включенні буде відразу ж оголошувати ведучий Сергій Середа!

Не пропустіть прем’єру «Пекельної кухні» на Новому каналі 6 вересня! Вмикайте пряму трансляцію на YouTube Нового каналу о 18:50. А о 19:00 в ефірі Нового каналу дивіться перший випуск «Пекельної кухні», ставте свої запитання в чаті прямого ефіру, вигравайте призи – вечір понеділка обіцяє бути дуже спекотним!

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