Пекельний Шеф Алекс Якутов «прожарить» українських селебритіз

30 серпня Новий канал запускає на YouTube новий зірковий кулінарний проект на чолі з Пекельним Шефом. Першими під гарячу руку Алекса Якутова потраплять Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк. Вони продемонструють свої кулінарні таланти і спробують витримати пекельну «прожарку» від Шефа.

У звичайному ресторанному житті Алекс Якутов перевіряє професійні скіли кухарів. А тепер його чекає інша кулінарна ревізія – під час готування сніданків в YouTube-шоу Нового каналу «Прожарено» він перевірить кухарські вміння українських зірок і поділиться особистими кулінарними лайфхаками. Поки Шеф готуватиме в дві руки, гості спробують приготувати ту саму страву в чотири. Кожен сніданок від Алекса Якутова хоч і виглядатиме, як витвір кулінарного мистецтва, але приготувати його зможуть навіть ті, хто ніколи не захоплювався кухнею. Адже кулінарну магію він творитиме з простих і доступних продуктів. І, головне, Шеф поділиться з глядачами «фішками», здатними перетворити звичайну страву на мішленівську! А перші, хто спробують приготувати смачний і ситний сніданок за рецептом Алекса Якутова – Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк.

– Мої коронні страви – грибна юшка і борщ, – розповідає Соня Плакидюк. – Борщ готую на меду. Всі, хто його куштував, сказали, що це страшний приворот. Зазвичай після нього женихи тягнуть мене під вінець (сміється).

До речі, борщем може похвалитися і Сергій Нікітюк. І не лише цією стравою.

– Я дуже педантичний на кухні. Ненавиджу, коли брудно. В мене все має бути ідеально чисто, – зізнається він. – Перед тим як почати готувати, викладаю продукти і прораховую, що за чим йде. А під час приготування постійно прибираю.

Чи допоможуть ці вміння зірковій парі стати кращими кулінарами «Прожарено» – дізнаєтеся сьогодні. Адже за роботу на кухні кожна пара буде отримувати від суворого Шефа бали.

І як бонус – після перегляду «Прожарено» кожен глядач дізнається крутий рецепт сніданку, який зможе приготувати сам! Адже не лише вівсянку їсти вранці! Слідкуйте за YouTube Нового каналу 30 серпня і не пропустіть о 17:00 прем’єру кулінарного шоу.

Вже 6 вересня о 19:00 відбудеться грандіозна прем’єра кулінарного реаліті Нового каналу «Пекельна кухня».