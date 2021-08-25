Виріс і зазвучав по-новому: Новий канал провів ребрендинг

У день народження України Новий канал оновився – з 24 серпня глядачі можуть дивитися мовника в новому дизайні і чути в його ефірі новий бренд-войс

За роки незалежності країни цілі покоління українців виросли на проектах Нового каналу, обожнюють його гумор і ведучих. Глядачі подорослішали та стали більш свідомими, але їм все одно цікава вічна тема – битва статей. Хто зверху? Чия логіка крутіша? Хто бог або богиня на кухні? Відповіді на ці та інші одвічні питання ви дізнаєтеся в новинках осіннього сезону – реаліті «Пекельна кухня» і «Екси», нових сезонах «Хто зверху?» і «Діти проти зірок». А поки – перше, але далеко не останнє оновлення: з 24 серпня Новий канал виходить в новому дизайні та з новим голосом.

– Цей дизайн – відповідь на новий стиль життя наших глядачів, на їх нові запити. Він орієнтований на тих, хто з нами виріс, але при цьому – соковитий, трушний, грайливий, – говорить директор з маркетингу StarLightMedia Олена Мартинова. – Редизайн каналу – наше бажання подарувати глядачеві ще більше яскравих фарб і гри. Наш логотип тепер грає в інь-ян, постійно переливаючись із одного кольору в інший, не зупиняючись, бо ми з гумором ставимося до життя, наша склянка завжди наполовину повна. До цієї гри ми і хочемо залучити свого глядача.

Щоб Новий канал був ближче до більш дорослого покоління глядачів, команда дизайнерів StarLightMedia виконала величезну роботу і змінила графіку : плашки, прекшоти, пекшоти і навіть логотип. Канал залишився модним і сучасним, але заграв новими барвами.

– Головним орієнтиром у створенні нової концепції було шоу «Хто зверху?» – вічне протистояння чоловіків і жінок, – пояснив креативний директор дизайн-бюро StarLightMedia Олександр Антонов. – Важливо було знайти більш складний, глибокий зелений – основний колір каналу. Яскраві, кислотні відтінки, які були в графіці Нового і які так люблять підлітки, виявилися неактуальні для нової аудиторії. Канал виріс, але залишився таким же веселим, драйвовим і позитивним, тому ми не відмовилися від помаранчевого. У новій графіці до нього в пару додали дуже красивий фіолетовий колір, який надав свіжості і актуальності.

Змінився і бренд-войс каналу, голосом Нового став Влад Волошин – професійний диктор і телеведучий, один з кращих голосів нашої країни.

– Ми провели фокус-групи, в яких тестували більше шести професійних голосів. Влад краще за всіх підійшов за тембром і тональністю. Він приніс в анонси та промо особливу інтонацію, бо кожну фразу пропускає через смисли, грає голосом, – зазначила маркетинг-директор Нового каналу Ольга Балабан. – Влад не просто начитує написані тексти, він миттєво адаптує їх, додає народності за допомогою класних автентичних слів. І в підсумку анонси Нового хочеться дивитися і дивитися!

Глядачам голос Влада Волошина вже відомий – завдяки йому зазвучали проекти «Від пацанки до панянки», «Дешево та сердито», «Кохання на виживання», «Серця трьох», «Підйом», «Педан Притула Шоу», «Екси» та багато інших. Так що історія Влада на Новому – далеко не нова.

– У реаліті і проектах більше шансів і можливостей передати емоцію героїв і сюжет голосом, тому що там більше тексту! З роликами промо все набагато складніше, адже іноді сенс потрібно вмістити в одне-два слова, – каже Влад Волошин. – Начитки для Нового – смачні. Люблю додавати до них цікаві, рідкісні слівця, діалектизми і регіональні терміни. Мова не повинна бути вихолощеною і прилизаною. Нещодавно якраз дискутував з командою через слово «посварились», тому що мені дуже хотілося взяти варіант «погавкалися» з відповідною подачею. Поки вони перемогли, але це тільки поки.

Грайте, кохайте і жартуйте восени разом з Новим каналом!