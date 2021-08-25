День Незалежності України в Греції: Алекс Якутов приготував борщ для дипломатів

З нагоди 30-ї річниці незалежності України Алекс Якутов влаштував святкову вечерю з борщем в Греції

Шеф реаліті «Пекельна кухня», яке вже в вересні покаже Новий канал, зараз з дружиною відпочиває в Греції. Але День Незалежності Україні він не міг залишити без спілкування, тому влаштував вечерю разом з послом України в Греції – Сергієм Шутенко.

– Сергія я вже знав і до цього, тому написав йому, що зараз відпочиваю в Греції та хочу влаштувати вечерю для співвітчизників, щоб однією великою родиною відсвяткувати таку прекрасну подію. До того ж самому закордоном святкувати не так комфортно. Але через карантинні заходи в Греції, ми вирішили не влаштовувати великого свята, а зібрались у Сергія вдома компанією у вісім людей, – розповів «Пекельний Шеф» в ексклюзивному коментарі Новому каналу.

Страву для святкової вечері обрали одноголосно – борщ з грибами та квасолею. Готували Алекс та Сергій разом, до вечері приєднався і консул України в Греції. Борщ вийшов чудовим!

Наприкінці вечора вся компанія поїхала в центр міста до театру, на який підсвітили український прапор.

Дивіться прем’єру реаліті «Пекельна кухня» 6 вересня о 19:00 на Новому каналі