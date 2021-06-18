Нумо на пікнік: рецепт сендвічу Cubano та лимонаду від Пекельного Шефа 

Шеф Алекс Якутов з «Пекельної кухні» поділився рецептами простих і дуже смачних страви та напою з сезонних інгредієнтів

Ідеальний спосіб провести час на свіжому повітрі з друзями – вирушити на пікнік. Не зволікайте та плануйте зустріч сьогодні, у Міжнародний день пікніка. Вам не доведеться довго думати, що приготувати. Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов вже про це потурбувався та підготував для вас прості рецепти. Читайте, купляйте інгредієнти, готуйте смаколики та насолоджуйтесь святом на повну.

Рецепт сендвічу Cubano

Інгредієнти:

1 ціла курка

2 ч. л. – гірчиці

200 мл – кубинського маринаду mojo (змішайте давлений часник, дрібно нарізану цибулю, цедру та сік апельсину та лайму, чорний перець, сіль та орегано. Потім нагрійте рослинну олію, влийте туди маринад та дайте настоятися 10 хвилин)

1 шт. – солоного огірка

50 г – швейцарського сиру

50 г – майонезу

50 г – вершкового масла

Тостовий хліб

Приготування:

Запечіть цілу курку в кубинському маринаді Візьміть шматок тостового хліба та змастіть одну сторону гірчицею. На неї викладіть солоні огірки, порізані кружальцями. Викладіть тонкі шматки м’яса курки. Зверху – шматки сиру. Візьміть інший шматок хліба та змастіть його майонезом. Покладіть зверху на сир. Щільно притисніть сендвіч з обох боків. Змастіть сковорідку вершковим маслом. Обсмажте сендвіч до золотавої скоринки з обох боків.

Рецепт домашнього лимонаду

Інгредієнти:

850 мл – сильногазованої води

420 г – цукру

4 шт. – лимонів

1 шт. – лайму

100 г – базиліку

10 г – м’яти

Лід – за бажанням

Приготування:

Натріть цедру з чотирьох лимонів. Вичавіть з них сік. Збийте у блендері до однорідної маси листя базиліку та цукор. Підігрійте воду з цукром до повного розчинення. Залиште охолоджуватись. Змішайте пюре з базиліку та цукровим сиропом. Розмішайте та додайте сік лимонів. Додайте до лимонаду кружальця лайму. Дайте напою настоятися. Прикрасьте лимонад м’ятою.

Фото: Unsplash

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