«Іди на ***»: Сергій Нікітюк розповів, як послав свого фаната

Ведучий пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу поділився досить неприємною історією

Глядачі добре знають, що Сергій Нікітюк доволі стриманий у своїх емоціях. Здається, що нічого не може вивести його з рівноваги, але в житті ведучого все ж була одна зустріч, яка вибила завжди спокійного Сергія з колії.

Про це він розповів у новому випуску пост-шоу:

– Була обідня перерва між довгими зйомками, і їсти хотілося з п’ятої ранку. В мене малося лише 15 вільних хвилин, тому я швидко перехопив, і повертався на майданчик. І ось вже підходжу до знімальної локації, а поруч стоїть компанія підлітків і тицяють у мене пальцями. Видно було, що вони мене впізнали, але не могли зрозуміти, хто я. Дуже голосно між собою розмовляли, обговорювали, а потім один з компанії розвернувся і крикнув мені: «Ей!», – з обуренням розповів Сергій Нікітюк.

Ведучий «Предметки» зізнався, що йому було дуже неприємно, але не через те, що вони не впізнали його, а через хамську поведінку.

– «Ей! Фото можна?» – прокричали вони мені, – згадує Сергій. – І знаєш, що я їм відповів? Іди на ***!

Ведучий зізнався, що це був єдиний раз у житті, коли він дозволив собі відповісти хамством на хамство.

Інші відверті подробиці з життя Сергія Нікітюка дивіться у свіжому випуску пост-шоу «Предметка» з Оленою-Крістіною Лебідь на YouTube просто зараз!

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