З ким дружать зірки Нового каналу?

Леся Нікітюк, Олена-Крістіна Лебідь, Володимир Шумко і Наталя Єжова розповіли про своїх приятелів

9 червня відзначають День друзів. Свято хоч і не офіційне, але це зайвий привід згадати про людей, з якими можна посміятися й поплакати, подуріти й обговорити серйозні теми. Є такі і в зірок Нового каналу. І вони їх люблять точно не за популярність. З ким дружать Леся Нікітюк, Олена-Крістіна Лебідь, Володимир Шумко і Наталя Єжова?

Леся Нікітюк мріє спілкуватися з Тіною Кароль

– Коли досягаєш певного статусу, з тобою багато хто хоче дружити, – розповідає ведуча «Хто зверху?». – І не тому, що ти просто хороша людина. Через це зараз нових людей у своє життя не пускаю. Поруч є ті, з ким спілкуюся суто з робочих питань, і ті, з ким можна дозволити більш глибокий зв’язок. Причому це не я встановила такі рамки наших стосунків, а вони. Я дружу з Tayanna, Мілою Єремєєвою, звісно ж, із Сергієм Притулою, з Maruv, Дашею Астаф’євою, Олею Поляковою, Машею Єфросініною. А ще спілкуюся через зубного лікаря з Даном Баланом (сміється) Дуже хотіла б глибоко, тісно й назавжди подружитися з Тіною Кароль. Але в неї дуже щільний графік. Утім, як і в мене. Дружбу оцінюю за певними вчинками, а не за зустрічам на знімальному майданчику. Для мене важливо бачитися поза роботою.

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Олена-Крістіна Лебідь спілкується з «володаркою» «Оскара»

– У мене є друзі, але вони не з телевізора. Точніше, вони не з публічної площини. Але це ті друзі, з якими хочеться бачитися знову і знову, і від яких не хочеться йти! – зізналася ведуча «Аферистів в сітях» на Новому каналі. – Акторська майстерність моєї подруги Ані у «Крокодилі» – це всі «Оскари» світу! А запіканка ще однієї подруги, Нікулі, – шедевр! Так, ми всі обожнюємо гру «Крокодил» і домашню випічку.

Володимир Шумко дружить зі сміхом

– З Юрою Ткачем познайомилися на зйомках. Я грав його сусіда, – згадав учасник Improv Live Show. – Потім, коли ми зустрілися в неформальній обстановці, проговорили добу! Мені здалося, що я його знаю все життя. Склалося враження, що ми просто довго не бачилися і зустрілися після тривалої розлуки. Тому не могли наспілкуватися й надивитися один на одного. Для мене друг – людина, на яку ти можеш покластися, яка тебе завжди підтримає. Він – як дружина, буде з тобою і в горі, і в радості. До справжнього друга завжди захочеться прийти й поговорити по душах. Зі свого боку ти також будеш готовий вислухати і підтримати.

Наталя Єжова та клуби за інтересами

– По суті, мої друзі розбилися на кілька «таборів». Перший – психологи. З ними ми обмінюємося професійним досвідом, – розповіла ведуча «Ексів» на Новому каналі. – Другий – друзі за смачною їжею. Ми їздимо одне до одного в гості та разом трапезуємо. Третій – однодумці у спорті. Разом ми займаємося кайтингом і вейкбордингом, катаємося на лижах – словом, активно проводимо дозвілля. І останній «табір» – з якими ми подорожуємо. Вважаю, що справжніх друзів має бути не так багато – 2-3 людини, з якими можна повністю відкритися й почуватися комфортно, бути собою і не втрачати власну ідентичність.