Мішлен у Києві: на «Пекельну кухню» прийшов кухар, який годує мільйонерів

Робан Каснабі, який працював у французькому ресторані з трьома зірками Мішлен, дегустував страви учасників «Пекельної кухні»

Уже цієї осені Новий канал відкриє ворота в кулінарне пекло для 20-ти сміливців. Щоб знайти найкрутішого кухаря країни, на «Пекельній кухні» їм влаштовували професійну школу виживання. Пекельний Шеф Алекс Якутов, його помічники-сушефи і запрошені експерти у всіх сенсах слова давали жару учасникам. Вони дегустували страви і проводили майстер-класи, за які в кулінарних школах платять круглі суми. Особливо дорого обходяться знання і поради кухарів, які працюють в ресторанах із зірками Мішлен. Учасникам «Пекельної кухні» пощастило отримати їх абсолютно безкоштовно, коли дегустувати страви прийшов французький кухар Робан Каснабі

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– Ми дуже хотіли запросити кухаря з мішленівського ресторану, який змусить хвилюватися навіть найбільш самовпевнених учасників «Пекельної кухні». І ми знайшли контакти Робана, якого це дуже зацікавило, – розповідає керівник проекту Олена Синегіна. – У Робана Каснабі великий досвід роботи на кухні – 13 років! Причому він готує у найпрестижніших ресторанах Парижа.

Чого лише вартий ресторан готелю Le Bristol, у якого три зірки Мішлен! Заклади такого рівня в світі можна порахувати на пальцях. Поява навіть однієї зірки в ресторану порівняна зі знесенням на гастрономічний Олімп. А три – найвища нагорода, яку отримують лише кращі з кращих! До речі, обід у ресторані готелю Le Bristol обійдеться в тисячу євро на двох, тому тут частенько трапезують мільйонери. І, здається, такого досвідченого експерта-кухаря жодними стравами не здивувати.

– Українська кухня здалася мені цікавою. Особливо техніками приготування і консервації: засолкою, молочнокислим бродінням, настоюванням, копченням, сушінням, – ділиться Робан. – Дуже сподобалися паска і сирники. Взагалі, більшість страв припали мені до душі, крім, напевно, деяких, з яскраво вираженим смаком кропу. Що стосується учасників «Пекельної кухні» – у них багато ідей! Але скажу чесно: не все з того, що вони приготували, а я дегустував, було апетитним.

Хто зміг вразити французького гурмана – дізнаєтеся цієї осені в реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі.

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