ТОП-5 локацій найкрасивішого міста Північної Македонії

Радять тревел-блогери та ведучі «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько

Українські тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько продовжують ділитись непопсовими гарнющими туристичними маршрутами. Через карантин їх останні подорожі були Україною. І ось, нарешті, вони відновили зйомки за кордоном.

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– Північна Македонія – європейська країна, яку зараз дуже легко і комфортно відвідати, – каже Макс. – По-перше, туди є прямий двогодинний переліт з Києва. По-друге, країна не потребує ПЛР-тестів, там діє лише масковий режим. Насамперед радимо вам найкрасивіше та найпопулярніше місто Північної Македонії – Охрид. Зберігайте ТОП-5 локацій, які обов’язково потрібно там відвідати.

Охридське озеро

– У Північній Македонії немає моря. Його заміняє Охридське озеро, краєвиди якого нагадують Швейцарію. Там є комфортні гарні пляжі. А ще можна поплавати на катамаранах, катерах чи човнах і подивитись на місто з води. Цікавий факт, що, плаваючи, ви непомітно зможете відвідати ще й Албанію, бо кордон країн проходить через водойму.

Старе місто

– Усі «must to visit» міста сконцентровані у Старому місті, тож їх легко обійти пішки. Та, насамперед, захоплює саме місто, його вулички. Вони колоритні, тихі, всюди бруківка і однакові будинки з червоним черепичним дахом. Можете зустріті багато котів. Також цікаве спостереження – яскраві старі автівки. Вони стоять просто на вулицях, наче ретро-музей просто неба. А ще нам сподобались ліхтарі. Вони незвичної форми – наче охридські будиночки.

Церква святого Йоана Канео

– Охрид часто називають містом у храмі, адже їх там аж 365. Ще жартують, що там по храму на кожен день року. Усі ми не відвідували, але заглянули у найвідомішу в країні церкву святого Йоана Канео, і вам радимо. Вона знаходиться на обриві над озером. Храм – дуже мініатюрний, але це і робить його атмосферним. А ще над церквою знаходиться крутий оглядовий майданчик.

Античний амфітеатр в Охриді

– Це найстаріша пам’ятка не лише міста, а й усієї країни. Вона залишилася ще від стародавніх греків, які тут показували свої вистави. Після них на арені влаштовували гладіаторські бої римляни. Цікаво, що знайшли амфітеатр нещодавно й абсолютно випадково. Поряд зводили будинки і відкопали величезні кам’яні плити із зображенням бога Діоніса. Це і виявилась стародавньою пам’яткою. Зараз там проводять різні концерти, вистави, фести.

Самуїлова фортеця

– Це одна з найбільш гігантських споруд Охрида. Дорога до неї йде через сосновий ліс. Вхід – платний. Близько 30 грн з людини. Коли заходиш всередину, то одразу вау-ефекту немає. Фортеця як фортеця – давні розкопки, знахідки. Але особливість місцини те, що можна піднятись на стіни муру, з яких відкривається чудовий вид на місто та озеро. Це найвищий оглядовий майданчик Охрида. Дуже радимо!

Повний перший випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Північної Македонії дивіться за посиланням.