Сергій Притула поділився особистим відео

Ведучий проекту «Де логіка?» (Новий канал) показав, як розважає доньку фокусами

Маленька Соломія Притула завдяки відео, які її тато викладає в соцмережах, і сама стає популярною. Її щирі емоції викликають усмішку і, звісно, піднімають настрій. Шанувальники Сергія вже бачили, як Соломія з серйозним виразом обличчя фарбувала батькові нігті. Цього разу Сергій вирішив здивувати доньку фокусом і виклав результат експерименту в Instagram.

– На просторах інтернету часом підглядаю щось, чим можна потішити дітей.

Мала візуально більше схожа на дружину, але певні риси характеру гарантовано взяла від татуня. Я теж з недовірою та певним острахом ставлюся до чогось нового і незнайомого в житті. Але той конгломерат емоцій, які промайнули на обличчі Соломійки, вартує, щоб робити і далі подібні експерименти)))! – розповів Сергій у пості.

Дякуємо законам фізики за те, що можна демонструвати «магію», розважаючи дітей вдома. Якщо полюбляєте завдання на кмітливість – вмикайте Новий канал 9 березня, у вівторок – о 19:00 стартує прем’єра шоу «Де логіка?»

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