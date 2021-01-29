Сергій Бабкін – про відпочинок у Лапландії

Відомий український музикант розповів, чим його вразила подорож на батьківщину Санта-Клауса

Покататися на лижах або сноубордах у засніжених горах – мрія. Зробити це з сім’єю – ще краще. Про казковий відпочинок на батьківщині Санта-Клауса – у Лапландії – ексклюзивно для Нового каналу розповів музикант Сергій Бабкін.

– Років зо два тому ми вперше поїхали до Лапландії – до Санта-Клауса і заодно покататися на лижах, – згадує артист. – До цього, взимку, ми всією сім’єю стали на лижі, вийшло дуже класно. Ми ще тоді вперше святкували Новий рік не вдома. Уявіть, ти прокидаєшся – темно, засинаєш – темно, в них 200 днів року зима, решта 165 – весна, літо та осінь. Захід і світанок сонця дуже близько один з одним, світило буквально трошечки піднялося і відразу ж знову йде за обрій. День починається об 11:30 і закінчується о 15:30. Постійно хочеться спати, і спали ми непростимо довго, адже за цілий день з лижами втомлювалися серйозно. А ще насолоджувалися прекрасними видами, адже наш готель знаходився на самій горі.

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Не обійшлося без огляду визначних пам’яток.

– Нас вразила поїздка у крижаний палац, – ділиться Бабкін. – Їх два – один за казкою Frozen, а другий – палац-готель, який щороку змінює тематику. Цього року все було присвячено «Грі Престолів»! Це незабутньо, ми сиділи на великих крижаних стільцях, їли за крижаними столами! Фігури з льоду дуже гарні – просто очам не віриш!

Також сім’я Бабкіна познайомилася з дивовижними тваринами.

– У глухому лісі є маленький розплідник справжніх сибірських хаскі, – розповідає музикант. – Це робочі собаки, їх завдання – возити сани. Насправді вони непоказні, невеликі, а ще температура повітря мінус п’ять для них не надто затишна, їм комфортніше, коли -15 або -20 ℃. Навіть коротка поїздку на санях була просто захоплюючою! Там же нам показали «собакововка» – на 90% вовк і на 10% собака. А ще ми вперше в житті побачили песця!

Словом, артист запевнив, що канікули й відпочинок у Фінляндії – це суцільний кайф!

А глядачів Нового каналу зовсім скоро теж чекає кайф – вибухова прем’єра за участю Сергія і Сніжани Бабкіних! З 9 березня на телеканалі стартує інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» Не пропустіть!