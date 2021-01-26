Єгор Крутоголов – про фольклорний концерт в Індії

Відомий гуморист та актор на зйомках шоу «Де логіка?» (Новий канал) розповів про найкурйозніший момент найяскравішої своєї подорожі

26 січня відзначають День республіки Індія. Про свою подорож до цієї країни за лаштунками шоу «Де логіка?», яке з 9 березня буде показувати Новий канал, розповів гуморист та актор «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов. В Індії він відпочивав із сім’єю та друзями. Майже на місяць вони занурилися у геть іншу культуру. Одна ситуація з подорожі викликала цілу палітру емоцій у Єгора – і вразила, і розсмішила, і шокувала.

– У подорож ми поїхали досить численною компанією – близько 15-ти людей, – згадує Крутоголов. – Були у туристичній зоні, в Гоа. Вразила, насамперед, кухня. Вона наче і схожа на європейську, але коли я скуштував місцеве карі, то не знав, що робити. Відкусив шматочок, і у мене в роті почалася пожежа. Хоча індуси спокійно їдять його великими порціями.

Та найбільше повеселив Єгора Крутоголова концерт народного мистецтва.

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– Ми побачили афішу, що відбудеться концерт фольклорної музики, – ділиться гуморист. – Вирішили зануритися в індійську культуру, тож подзвонили за вказаним телефоном і замовили столик. Прийшли за адресою ввечері, а там – пластмасові столики, які час від часу падають, стільчики з тієї ж опери і обірваний шматок картону, де написано «15 ukrainan people». В кутку сидів якийсь чолов’яга. Я думав, що він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Та виявилося, що це барабанщик. Ще один чоловік поряд сидів з незрозумілим акордеоном. Таке враження, що він вийняв з нього всі клавіші, окрім трьох, перевернув, прив’язав «міхи» до спеціальної ручки, і ось цією ручкою він розтягував міхи та тиснув на три клавіші. Називав це все музикою (сміється). А потім прийшов ще якийсь дідок з довгою-довгою бородою, дуже схожий на якогось мудреця, почав співати, а чоловік з диво-інструментом на зразок акордеона – йому підігрувати. Виявилося, що це в них цілий ансамбль. З апаратури там була одна нещасна колонка, яку вони мотузкою прикрутили до даху. Я сидів, дивився на це дійство і сміявся. Все нагадувало розіграш, але ніхто з місцевих навколо не веселився, як я. Для них це була глибока, серйозна, можливо, філософська музика. Концерт тривав аж дві години. Уявіть. А найцікавіше, що нашій десятимісячній на той час дитині все сподобалося. Щойно ми прийшли туди, син заснув. І хоч і сиділи просто під колонкою, він жодного разу не прокинувся. Отака дивина.

Дивіться інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» вже з 9 березня на Новому каналі.