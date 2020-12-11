ТОП найкращих новорічних фільмів від ведучої Нового каналу
Оля Манько поділилась своєю атмосферною зимовою кінодобіркою
Тревел-журналістка та ведуча Нового каналу Оля Манько часто в подорожах, тому атмосферні домашні вечори для неї особливо цінні. Попереду – новорічні свята. Та ще більш особлива атмосфера, яку забезпечать тематичні фільми. Дивиться їх Оля не сама, а з чоловіком та водночас колегою-ведучим Максом Узолом. А для перегляду в пари є навіть спеціальне пристосування.
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– Ми з Максом дуже любимо дивитися такі різдвяні фільми на проекторі, який, банально, замовили з Китаю кілька років тому, – ділиться Оля Манько. – Це була моя мрія ще з дитинства. Адже колись давно в мене були діафільми, і це породило таку мрію. Тож щойно ми з Максом переїхали на квартиру, де є величезна біла стіна, я зрозуміла, що це місце – саме для проектора. Ми його купили, і тепер холодними зимовими вечорами дивимося різдвяні фільми. Інколи включаємо навіть просто камін з багаттям на всю стіну і різдвяною музичкою на тлі.
Зберігайте добірку стрічок, які ідеально подивитися у новорічно-різдвяний період, закутавшись у ковдру. Оля виділила найкращі!
- «Чарлі та шоколадна фабрика» (найулюбленіший)
- «Пригоди Паддінгтона»
- «Принц на Різдво»
- «Різдвяна історія»
- «Поки ти спав»
- «Чотири Різдва»
- «Людина, яка винайшла Різдво»
Та не фільмами єдиними. Дитина, яка живе всередині нас, у новорічний період стає ще більш активною, правда?
– А ще я дуже люблю дивитися різдвяні мультики, – зізнається ведуча. – Вони завжди гріють серце. Минулого року ми відкрили класний, він називається «Клаус». Досить нетиповий, з дуже цікавою сюжетною лінією. В ньому розповідається про Клауса – великого дядька, який жив десь на забутому Богом острові і стругав іграшки з дерева. Та якось до нього заслали поштаря, і почалися пригоди. Що саме – не розкажу, бо краще побачити самому. Цього року плануємо влаштувати повторний перегляд, незважаючи на те, що я не люблю дивитися двічі-тричі одну й ту саму стрічку. Мультик реально дуже позитивний і теплий.