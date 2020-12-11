ТОП найкращих новорічних фільмів від ведучої Нового каналу

Оля Манько поділилась своєю атмосферною зимовою кінодобіркою

Тревел-журналістка та ведуча Нового каналу Оля Манько часто в подорожах, тому атмосферні домашні вечори для неї особливо цінні. Попереду – новорічні свята. Та ще більш особлива атмосфера, яку забезпечать тематичні фільми. Дивиться їх Оля не сама, а з чоловіком та водночас колегою-ведучим Максом Узолом. А для перегляду в пари є навіть спеціальне пристосування.

ТОП-5 настільних ігор від Макса Узола та Олі Манько

– Ми з Максом дуже любимо дивитися такі різдвяні фільми на проекторі, який, банально, замовили з Китаю кілька років тому, – ділиться Оля Манько. – Це була моя мрія ще з дитинства. Адже колись давно в мене були діафільми, і це породило таку мрію. Тож щойно ми з Максом переїхали на квартиру, де є величезна біла стіна, я зрозуміла, що це місце – саме для проектора. Ми його купили, і тепер холодними зимовими вечорами дивимося різдвяні фільми. Інколи включаємо навіть просто камін з багаттям на всю стіну і різдвяною музичкою на тлі.

Зберігайте добірку стрічок, які ідеально подивитися у новорічно-різдвяний період, закутавшись у ковдру. Оля виділила найкращі!

«Чарлі та шоколадна фабрика» (найулюбленіший)

«Пригоди Паддінгтона»

«Принц на Різдво»

«Різдвяна історія»

«Поки ти спав»

«Чотири Різдва»

«Людина, яка винайшла Різдво»

Та не фільмами єдиними. Дитина, яка живе всередині нас, у новорічний період стає ще більш активною, правда?

– А ще я дуже люблю дивитися різдвяні мультики, – зізнається ведуча. – Вони завжди гріють серце. Минулого року ми відкрили класний, він називається «Клаус». Досить нетиповий, з дуже цікавою сюжетною лінією. В ньому розповідається про Клауса – великого дядька, який жив десь на забутому Богом острові і стругав іграшки з дерева. Та якось до нього заслали поштаря, і почалися пригоди. Що саме – не розкажу, бо краще побачити самому. Цього року плануємо влаштувати повторний перегляд, незважаючи на те, що я не люблю дивитися двічі-тричі одну й ту саму стрічку. Мультик реально дуже позитивний і теплий.