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Глибинний підйом

Мільярдер Саймон Кентон вклав ціле багатство в будівництво розкішного круїзного лайнера «Аргонавтика». Повернути свої кошти олігарх вирішив за допомогою страховки. Ну а отримати її простіше простого: досить вивести з ладу бортову техніку і домовитися зі згуртованою командою головорізів, щоб вони напали на «Аргонавтику» і потопили її. Здавалося б, план простий і геніальний, але, на жаль, йому не судилося збутися: все йде не так, коли корабель потрапляє в зону, схожу на Бермудський трикутник.

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