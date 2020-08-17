Ким могла працювати Леся Нікітюк, якби не стала ведучою?

Леді Ле поділилася несподіваним зізнанням про свою кар’єру. Тепер ми знаємо, де була б Леся, якби не потрапила на телебачення

Зараз Леся Нікітюк – одна з найзатребуваніших українських ведучих. Вона веде топовий проект Нового каналу «Хто зверху?», об’їздила весь світ, а тепер з «Le Маршруткою» досліджує і Україну. Але доля Лесі Іванівни могла скластися зовсім інакше:

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– Моя кар’єра могла бути зовсім іншою. Я могла бути не ведучою, а провідним працівником заводу! І бачили б ви мене не на блакитних екранах, а на дошці пошани, – несподівано зізналася ведуча Нового каналу під час зйомок «Le Маршрутки» у Кривому Розі.

Що таке працювати на заводі, Леся знає не з чуток – адже там багато років трудився її батько:

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– Знаю по своїй родині, як важко працювати на виробництві. Коли мій тато йшов на роботу, я ще спала. Коли приходив з роботи – я вже спала. З батьком познайомилася аж у сьомому класі, кльовий мужик, – пожартувала Нікітюк.

Не знаємо, як ви, а нас дуже тішить, що Леся віддала перевагу роботу на телебаченні. Адже вже 27 серпня о 19:00 ви зможете побачити десятий, ювілейний сезон «Хто зверху?» на Новому каналі, а цієї осені – другий сезон «Le Маршрутки».