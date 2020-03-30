Допоможи лікарям у боротьбі з коронавірусом

Cамоізоляція – не привід бути пасивними. Перед країною стоїть загроза епідемії і варто об’єднатися, щоб допомогти не тільки хворим, а й лікарям. Адже вони, ризикуючи своїм здоров’ям та здоров’ям близьких, продовжують виконувати свої професійні обов’язки та відважно борються за життя кожного, хто потрабпив до лікарні.

Українська Біржа Благодійності запустила ініціативу зі збору коштів, щоб погасити актуальні потреби українських медиків. Долучитися дуже просто, навіть не встаючи із дивану. Якщо ви абонент передплаченого зв’язку – відправте SMS на номер 88001. Таким чином ви перерахуєте 20 гривень зі свого мобільного рахунку.

Що планується придбати на ці кошти? – 4 автоматичні гематологічні аналізатори крові та витратні матеріали до них. Ці пристрої дозволяють проводити дослідження клітин крові та можуть опрацьовувати багато зразків поспіль, – 3 000 захисних костюмів та респіраторів. Без них робота лікарів з інфікованими просто неможлива, а їх критично не вистачає. Життя тих, хто має рятувати інших, наражається на небезпеку.

– Наша допомога дуже потрібна країні, адже 70% медичного обладнання в українських закладах охорони здоров’я зношене й застаріле. Навіть найкращі лікарі не зможуть врятувати життя без необхідних сучасних медичних інструментів, техніки та захисту, – наголосила Ірина Гуцал, директорка Української Біржі Благодійності.

В залежності від потреб лікарень, список необхідного оновлюватиметься.

Якщо у вас є бажання надіслати більше ніж 20 гривень, є можливість зробити благодійний внесок на офіційному сайті ось за цим посиланням.

Благодійники наголошують, що допомогти можна будь-якою сумою від 1 гривні, а після реалізації проекту переглянути усю звітність. Які лікарні отримуватимуть допомогу, ви можете дізнатись у розділі «Документація» на сайті Української Біржі Благодійності. А що вже закуплено повідомлятиметься у соцмережах благодійників.

Поки ви залишаєтеся вдома, лікарі не покидають українських інфекційних відділень, аби боротися за життя кожного, хто туди потрапляє. Допомагати їм означає допомагати країні впоратися з COVID-19.