Що готувати на карантині: рецепт тирамісу від Лесі Нікітюк

Ведуча розкрила свої кулінарні таланти в рамках #ЗалішайсяВдома

Пандемія коронавіруса розкрила багатьох людей з іншого боку – тепер навіть завзяті екстраверти вимушені сидіти вдома, дотримуватися карантину і шукати собі заняття до душі. Стосується це і невтомної ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк, яка звикла проводити час якщо не на зйомках, то в подорожах. Леді Ле вирушила до батьків у Хмельницький і розважається там, як може – допомагає племінниці з вивченням англійської і готує смаколики.

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Наприклад, днями Леся разом із кумою приготувала італійський десерт тирамісу і з задоволенням поділилася з нами своїм фірмовим рецептом.

– Тирамісу – це дуже смачний, хоч і жирний, рецепт, – каже ведуча Нового каналу. – Зараз я вам розповім, як лише за 350 грн приготувати порцію на десятьох людей!

Інгредієнти:

300 г жирних вершків;

250 г сиру маскарпоне;

120 г цукру;

5 яєць;

1 упаковка печива савоярді;

1-2 ст. ложки какао-порошку;

чашка еспресо.

Спосіб приготування:

Зваріть міцний еспресо і залиште його охолонути. Він стане нам в нагоді трохи пізніше. Відокремте жовтки від білків. До жовтків додайте цукор і збийте міксером на високій швидкості. Розімніть маскарпоне і збийте разом із вершками за допомогою міксера (на низькій швидкості). Змішайте отриману масу і збиті жовтки. Печиво мочайте в охолоджений еспресо і викладайте шарами у відповідну форму – шар печива, шар крему. Поставте в холодильник на кілька годин. Коли тирамісу гарненько просочиться, посипте його какао-порошком і прикрасьте ягодами.

Смачного і ненудного карантину!

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