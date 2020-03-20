Що готувати на карантині: рецепт тирамісу від Лесі Нікітюк
Ведуча розкрила свої кулінарні таланти в рамках #ЗалішайсяВдома
Пандемія коронавіруса розкрила багатьох людей з іншого боку – тепер навіть завзяті екстраверти вимушені сидіти вдома, дотримуватися карантину і шукати собі заняття до душі. Стосується це і невтомної ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк, яка звикла проводити час якщо не на зйомках, то в подорожах. Леді Ле вирушила до батьків у Хмельницький і розважається там, як може – допомагає племінниці з вивченням англійської і готує смаколики.
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Наприклад, днями Леся разом із кумою приготувала італійський десерт тирамісу і з задоволенням поділилася з нами своїм фірмовим рецептом.
– Тирамісу – це дуже смачний, хоч і жирний, рецепт, – каже ведуча Нового каналу. – Зараз я вам розповім, як лише за 350 грн приготувати порцію на десятьох людей!
Інгредієнти:
- 300 г жирних вершків;
- 250 г сиру маскарпоне;
- 120 г цукру;
- 5 яєць;
- 1 упаковка печива савоярді;
- 1-2 ст. ложки какао-порошку;
- чашка еспресо.
Спосіб приготування:
- Зваріть міцний еспресо і залиште його охолонути. Він стане нам в нагоді трохи пізніше.
- Відокремте жовтки від білків. До жовтків додайте цукор і збийте міксером на високій швидкості.
- Розімніть маскарпоне і збийте разом із вершками за допомогою міксера (на низькій швидкості).
- Змішайте отриману масу і збиті жовтки.
- Печиво мочайте в охолоджений еспресо і викладайте шарами у відповідну форму – шар печива, шар крему.
- Поставте в холодильник на кілька годин.
- Коли тирамісу гарненько просочиться, посипте його какао-порошком і прикрасьте ягодами.
Смачного і ненудного карантину!
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