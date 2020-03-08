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З 8 березня: Новий канал випустив ексклюзивні листівки до свята! Завантажуй
Ми знаємо, хто затьмарить всі твої листівки з 8 березня і поздоровлення з Міжнародним жіночим днем. Ось вони, наші красені – Сергій Притула, Олександр Педан, Сергій Нікітюк і Єгор Козлов. Дівчата, мріяли? Отримуйте – ексклюзивні листівки від Нового каналу до Дня весни. І побажання величезного щастя від чоловіків, які працюють заради вашого доброго настрою, натхнення і до півночі знімаються, щоб створити якісні проекти для своїх улюблених глядачок.
Поділитися листівкою легко – роби скрін, підписуй в режимі редактури і надсилай своїм подружкам і близьким!