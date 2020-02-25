Крики та биття посуду: Саша Рудинський розповів про сварки з нареченою

Зірка серіалів «Подорожники» та «Перші ластівки» на Новому каналі відверто про особисте

Не секрет, що серце Олександра Рудинського давно зайняте. Його обраниця – Марія Заниборщ, актриса Національного академічного театру ім. Івана Франка. Закохані познайомилися під час навчання в Театральному, але роман між ними зав’язався лише через чотири роки.

– Ми навчалися разом у Карпенка-Карого, – поділився з Новим каналом Саша Рудинський. – Знали одне одного давно, чотири роки пліч-о-пліч провели. Та лише в кінці навчання прийняли радикальне рішення (усміхається). Ми репетирували спільну виставу, грали головні ролі, і в нас була драматично-лірична лінія. Почуття виникли не спонтанно. Ми багато часу проводили разом, дуже добре знали одне одного. Коли зрозуміли, що з’явилася симпатія, прийняли рішення бути разом. І не пошкодували. Нашим стосункам уже близько двох років. Живемо разом, весілля плануємо.

«Якщо хочеш чогось досягти, змінюй оточення»: Саша Рудинський про поворотні моменти, кар’єру і майбутнє весілля

В силу своєї професії і Саша, і Марія – люди дуже емоційні. І це, звичайно ж, позначається на їхньому побутовому житті. Зараз вони «притерлися» одне до одного, стали спокійнішими. Але раніше між закоханими частенько виникали перепалки на підвищених тонах. Як зізнався Рудинський, доходило навіть до биття посуду. Але лише одного разу.

– Ми дуже емоційні, всяке буває. Це нормально. Це ж життя. І в нього різні грані. Ти ж не можеш постійно себе втихомирювати і говорити: «Так робити не можна». Іноді хочеться розлютитися, висловити все, випустити пару. Щоб потім ходити спокійним місяць, – розповів актор. – Насправді, ми ідентичні. Можемо спалахнути просто з нуля. І я, і вона. Ось просто з нічого, а потім все знову чудово. І це не псує стосунки, а додає їм яскравих фарб.

До слова, підготовка до весілля зараз на стадії обговорень. Спочатку актори планували розписатися цієї весни, але через щільні робочі графіки вони поки не можуть визначиться з датою. До того ж, відкритим залишається питання про те, яким буде весілля. Пара часто змінює свої рішення.

– Ми дуже багато думаємо з цього приводу, – зізнався Саша. – Спершу хотіли відсвяткувати в тісному сімейному колі, з найближчими, а потім поїхати за кордон. З іншого боку, помандрувати ми ще встигнемо. Може, варто все-таки зібрати всіх і відсвяткувати, як годиться… Словом, ми ще думаємо. Все буде залежати від нашої зайнятості.

Повне інтерв’ю з Олександром Рудинським читай на сторінках Нового каналу або дивися на YouTube.