Video: У кого закоханий KHAYAT та за що Девіда Аксельрода назвали шахраєм: залаштунки другого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020» Бекстейдж другого полуфинала отбора на Евровидение 2020 — как это было

У другому півфіналі Національного відбору на «Євробачення-2020» українці обрали ще трьох фіналістів. За право представляти Україну у Нідерландах також будуть змагатися TVORCHI, KHAYAT та David Axelrod. Новий канал поговорив з новою трійкою претендентів на перемогу та дізнався, про любов до кого співає KHAYAT, як David Axelrod відреагував на звинувачення у шахрайстві та як було TVORCHI виступати у темних окулярах.

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