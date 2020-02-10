Video: Тріумф бандуристки, костюм корівки та етноспів: залаштунки першого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020» Бекстейдж першого півфіналу відбору на Євробачення 2020 року - як це було

Перший півфінал Національного відбору на «Євробачення-2020» визначив першу трійку півфіналістів. Ними стали6 бандуристка KRUTЬ, інтернет-сенсація Jerry Heil та гурт з етнічним звучанням GO_A. Новий канал поспілкувався з фіналістами та дізнався, які емоції накривають після виступу у прямому ефірі, що конкурсанти робили в день виступу та якою була їхня реакція на коментарі журі. Сергій Притула зізнався, що був певний у найвищих балах KRUTЬ. А Андрій Данилко поділився планами на новий англомовний альбом.

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