На Новому каналі – новий генеральний директор

Відсьогодні Новий канал очолюватиме Ольга Задорожна. Вона змінила на посаді Олексія Гладушевського, який став головою напрямку «Starlight Originals»

Кілька років тому Ольга Задорожна вже була частиною команди Нового, у якій вона за 15 років успішно пройшла шлях від редактора програмної служби до програмного директора. За час її роботи на каналі був реалізований один з найуспішніших проектів – «Фабрика зірок», що дав старт співочій кар’єрі багатьох артистів вітчизняного шоу-бізнесу. Також запустили улюблену програму українців «Ревізор», яка й досі аналізує та покращує сервіс у закладах. А ще саме тоді на Новому почало розвиватись кіно- та серіальне виробництво.

– Як співається в одній пісні: «History repeating». Ми раді, що до нас приєднується ще один сильний і дуже досвідчений гравець, широко відомий в медіаіндустрії. Бажаємо Ользі Задорожній нових успіхів на Новому каналі! – коментує призначення директор дивізіону «Мовлення» Дмитро Троїцький.

Ольга Задорожна радіє, що знову матиме можливість реалізовувати цікаві ідеї та проекти з новоканальцями.

– Я знайома зі змінами у групі StarLightMedia в рамках трансформації і мені цікаво стати частиною команди, що реалізує ці новації. Вже деякий час я віддалено, але залучена в роботу каналу, тому перші кроки до змін уже зроблені. У наших планах – запустити щонайменше кілька нових і дуже цікавих проектів. Про більш конкретні цілі поговоримо через кілька місяців, – інтригує Задорожна.

Приємні сюрпризи чекають на глядачів Нового каналу вже у 2020 році. Слідкуйте за анонсами – ми маємо чим вас здивувати.