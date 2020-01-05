Новий каналНовиниТест! Обираємо фільм для новорічного перегляду!

Тест! Обираємо фільм для новорічного перегляду!

Не знаєш, що подивитися для новорічного настрою? Дійсно, вибір величезний: і сімейні фільми, і фантастичні, і пригодницькі, і романтичні .. Навіть фільми жахів з новорічним сюжетом є. Ми допоможемо тобі визначитися! Пройди невеликий тест і в результаті отримаєш перелік новорічних фільмів!

А зі святковим настроєм ще приємніше готуватися до Нового року 2020: обирати святкову сукню, новорічний макіяж, визначатися із новорічним меню. Проведи 2019 рік яскраво!

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