Три страви з бадилля, про які ви навіть подумати не могли

Готуємо закуску, вареники та пасту
Саме бадилля важко знайти в продажі – неходовий товар. Але на городі його повно. Зазвичай овочі продають вже без бадилля, бо в нас вважається, що йому місце на смітнику. А от у середземноморський кухні його активно використовують. Просто приварюють та приправляють кислотою – лимоном чи бальзамічним оцтом – і подають. Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах», прем’єра якого відбудеться цієї осені, Алекс Якутов розповів, що можна приготувати з бурякового бадилля.
Швидка закуска
- Бадилля від буряка – 700 г
- Цедра 1 лимона
- Лимонний фреш – 100 мл
- Ароматна соняшникова олія – 50 мл
- В’ялені томати – 150 г
- Сир – 200 г
Приготування:
- Добре промиваємо бадилля під проточною водою.
- Доводимо до кипіння воду. Готуємо ще одну миску – з крижаною водою.
- Кидаємо бадилля спочатку в окріп, а потім у крижану воду, щоб воно зберегло колір.
- Дрібно нарізаємо в’ялені томати.
- Бадилля приправляємо цедрою, фрешем та олією.
- Додаємо сир і томати. Перемішуємо, солимо, перчимо і подаємо як салат.
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Вареники на пару з бадилля
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 700 г
- Кефір – 250 г
- Яйце – 1 шт.
- Сіль – 3 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- Бадилля буряка – 1 кг
- М’який козячий сир – 400 г
- Лимонний фреш – 100 мл
- Ароматна соняшникова олія – 50 мл
- Спершу робимо тісто. Перебиваємо яйце з сіллю. Додаємо кефір, перемішуємо. Всипаємо борошно й добре вимішуємо тісто, робимо з нього кулю. Замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на півгодини, щоб розійшлася клейковина.
- Переходимо до начинки. Дрібно нарізаємо бадилля та приправляємо, як у попередньому рецепті – лимонним фрешем, сіллю та перцем.
- До бадилля додаємо сир. Усе ретельно перемішуємо.
- Дістаємо тісто з холодильника, розкатуємо в пласт, вирізаємо за допомогою склянки кружальця, кладемо начинку на середину і зліплюємо краї. Ставимо каструлю на плиту і кип’ятимо воду. Зверху – металевий друшляк, викладаємо вареники. Готуємо на пару.
Паста з бадилля
Інгредієнти:
- Макарони – 200 г
- Бадилля – 200 г
- Вершки – 100 мл
- Вершкове масло – 50 г
- Жовток
- Пармезан
Приготування
- Пасту відварюємо до готовності.
- На сковорідці розігріваємо масло та вершки.
- Бадилля дрібно нарізаємо та прогріваємо у вершках. Солимо, перчимо за смаком.
- Додаємо пасту і гріємо все разом.
- Подаємо з сирим жовтком та пармезаном – вийде така собі а-ля карбонара.
Смачного!
Якими порадами Шеф Алекс Якутов буде ділитися з командами та власниками ресторанів – дивіться цієї осені на Новому каналі.
Фото: Unsplash