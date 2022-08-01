Три страви з бадилля, про які ви навіть подумати не могли

Готуємо закуску, вареники та пасту

Саме бадилля важко знайти в продажі – неходовий товар. Але на городі його повно. Зазвичай овочі продають вже без бадилля, бо в нас вважається, що йому місце на смітнику. А от у середземноморський кухні його активно використовують. Просто приварюють та приправляють кислотою – лимоном чи бальзамічним оцтом – і подають. Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах», прем’єра якого відбудеться цієї осені, Алекс Якутов розповів, що можна приготувати з бурякового бадилля.

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Швидка закуска

Бадилля від буряка – 700 г

Цедра 1 лимона

Лимонний фреш – 100 мл

Ароматна соняшникова олія – 50 мл

В’ялені томати – 150 г

Сир – 200 г

Приготування:

Добре промиваємо бадилля під проточною водою. Доводимо до кипіння воду. Готуємо ще одну миску – з крижаною водою. Кидаємо бадилля спочатку в окріп, а потім у крижану воду, щоб воно зберегло колір. Дрібно нарізаємо в’ялені томати. Бадилля приправляємо цедрою, фрешем та олією. Додаємо сир і томати. Перемішуємо, солимо, перчимо і подаємо як салат.

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Вареники на пару з бадилля

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 700 г

Кефір – 250 г

Яйце – 1 шт.

Сіль – 3 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Бадилля буряка – 1 кг

М’який козячий сир – 400 г

Лимонний фреш – 100 мл

Ароматна соняшникова олія – 50 мл

Спершу робимо тісто. Перебиваємо яйце з сіллю. Додаємо кефір, перемішуємо. Всипаємо борошно й добре вимішуємо тісто, робимо з нього кулю. Замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на півгодини, щоб розійшлася клейковина. Переходимо до начинки. Дрібно нарізаємо бадилля та приправляємо, як у попередньому рецепті – лимонним фрешем, сіллю та перцем. До бадилля додаємо сир. Усе ретельно перемішуємо. Дістаємо тісто з холодильника, розкатуємо в пласт, вирізаємо за допомогою склянки кружальця, кладемо начинку на середину і зліплюємо краї. Ставимо каструлю на плиту і кип’ятимо воду. Зверху – металевий друшляк, викладаємо вареники. Готуємо на пару.

Паста з бадилля

Інгредієнти:

Макарони – 200 г

Бадилля – 200 г

Вершки – 100 мл

Вершкове масло – 50 г

Жовток

Пармезан

Приготування

Пасту відварюємо до готовності. На сковорідці розігріваємо масло та вершки. Бадилля дрібно нарізаємо та прогріваємо у вершках. Солимо, перчимо за смаком. Додаємо пасту і гріємо все разом. Подаємо з сирим жовтком та пармезаном – вийде така собі а-ля карбонара.

Смачного!

Якими порадами Шеф Алекс Якутов буде ділитися з командами та власниками ресторанів – дивіться цієї осені на Новому каналі.

Фото: Unsplash