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Три страви з бадилля, про які ви навіть подумати не могли

Три страви з бадилля, про які ви навіть подумати не могли

Готуємо закуску, вареники та пасту

Саме бадилля важко знайти в продажі – неходовий товар. Але на городі його повно. Зазвичай овочі продають вже без бадилля, бо в нас вважається, що йому місце на смітнику. А от у середземноморський кухні його активно використовують. Просто приварюють та приправляють кислотою – лимоном чи бальзамічним оцтом – і подають. Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах», прем’єра якого відбудеться цієї осені, Алекс Якутов розповів, що можна приготувати з бурякового бадилля.

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Швидка закуска

  • Бадилля від буряка – 700 г
  • Цедра 1 лимона
  • Лимонний фреш – 100 мл
  • Ароматна соняшникова олія – 50 мл
  • В’ялені томати – 150 г
  • Сир – 200 г

Три страви з бадилля, про які ви навіть подумати не могли

Приготування:

  1. Добре промиваємо бадилля під проточною водою.
  2. Доводимо до кипіння воду. Готуємо ще одну миску – з крижаною водою.
  3. Кидаємо бадилля спочатку в окріп, а потім у крижану воду, щоб воно зберегло колір.
  4. Дрібно нарізаємо в’ялені томати.
  5. Бадилля приправляємо цедрою, фрешем та олією.
  6. Додаємо сир і томати. Перемішуємо, солимо, перчимо і подаємо як салат.

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Вареники на пару з бадилля

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно – 700 г
  • Кефір – 250 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль – 3 ч. л.
  • Сода – 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

  • Бадилля буряка – 1 кг
  • М’який козячий сир – 400 г
  • Лимонний фреш – 100 мл
  • Ароматна соняшникова олія – 50 мл
  1. Спершу робимо тісто. Перебиваємо яйце з сіллю. Додаємо кефір, перемішуємо. Всипаємо борошно й добре вимішуємо тісто, робимо з нього кулю. Замотуємо в харчову плівку і кладемо в холодильник на півгодини, щоб розійшлася клейковина.
  2. Переходимо до начинки. Дрібно нарізаємо бадилля та приправляємо, як у попередньому рецепті – лимонним фрешем, сіллю та перцем.
  3. До бадилля додаємо сир. Усе ретельно перемішуємо.
  4. Дістаємо тісто з холодильника, розкатуємо в пласт, вирізаємо за допомогою склянки кружальця, кладемо начинку на середину і зліплюємо краї. Ставимо каструлю на плиту і кип’ятимо воду. Зверху – металевий друшляк, викладаємо вареники. Готуємо на пару.

Три страви з бадилля, про які ви навіть подумати не могли

Паста з бадилля

Інгредієнти:

  • Макарони – 200 г
  • Бадилля – 200 г
  • Вершки – 100 мл
  • Вершкове масло – 50 г
  • Жовток
  • Пармезан

Приготування

  1. Пасту відварюємо до готовності.
  2. На сковорідці розігріваємо масло та вершки.
  3. Бадилля дрібно нарізаємо та прогріваємо у вершках. Солимо, перчимо за смаком.
  4. Додаємо пасту і гріємо все разом.
  5. Подаємо з сирим жовтком та пармезаном – вийде така собі а-ля карбонара.

Смачного!

Якими порадами Шеф Алекс Якутов буде ділитися з командами та власниками ресторанів – дивіться цієї осені на Новому каналі.

Фото: Unsplash

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