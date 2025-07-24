Катя Олос розповіла про свої 5 найкращих бʼюті-правил

Катя Олос з проекту «Місто і село» дала поради з догляду за собою

«Скільки себе пам’ятаю, стільки худну»: Катя Олос – про харчові звички

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Катя Олос – про свої бʼюті-правила

«Знаменитості все роблять по-особливому» – хибна думка. Медійні люди насамперед люди, тож з великою вірогідністю правила у харчуванні чи інші звички у нас із ними ідентичні. Але, звісно, кожен може відкрити для себе щось нове й дієве. От, наприклад, ведуча квіз-шоу Нового каналу «Місто і село» Катя Олос поділилась улюбленими б’юті-ритуалами. До речі, дуже вдало дізнатись секрети краси дівчини у тематичне свято – Міжнародний день турботи про себе (відзначають 24 липня – прим.ред.).

– Я фанатію від догляду за собою. Маю кілька особливих традицій, якими вирішила поділитися з вами, – розповідає дівчина.

Нетрадиційні методи

– Я не роблю жодних ін’єкцій. Не колю ботокс тощо. Але маю улюблений ритуал-процедуру з голочками. Це китайська медицина – акупунктура шкіри обличчя та шиї. Я не пропагую! Перш ніж пробувати, обов’язково почитайте про цю практику. Вивчала цю тему дуже довго, також тривалий час шукала майстриню. Процедура добре впливає не лише на стан шкіри обличчя, а ще й на емоційний стан, бо голочки зачіпають нервові закінчення.

Якісна косметика

– Я взагалі не економлю на косметиці. Засоби для обличчя – це те, на що я добряче витрачаюсь.

Умивання – обов’язково!

– Я ніколи не лягаю спати в макіяжі. Для мене це неприпустимо!

Масаж

– Щоранку роблю масаж обличчя шкребком гуаша, розганяю лімфу. Далі вмиваюся, наношу крем. Намагаюся раз на тиждень потрапляти на масаж тіла.

Спорт

– Стабільно двічі на тиждень займаюся спортом, двічі йогою, медитацією – щодня. В сауну заходжу щоразу після тренування, бо в моєму спортзалі вона є, і це зручно та корисно. Нещодавно відкрила для себе обгортання.

Дивіться квіз-шоу «Місто і село» з Катею Олос та Андрієм Черепущаком на YouTube-каналі Нового!