Андрій Черепущак поділився спогадом з дитинства на Львівщині

Ведучий реаліті про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» (Новий канал) пригадав, як саджав та копав картоплю на Львівщині
Поля та городи наповнюються голосами, відрами та мішками, бо настав час своєрідного щорічного ритуалу, в якому бере участь вся родина. Звісно, йдеться про копання картоплі. У ведучого реаліті «Мамо, ваш вихід!», зйомки якого тривають просто зараз, із цим процесом пов’язано багато спогадів. Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, в дитинстві та підлітковому віці досить багато часу проводив у селі в бабусі й дідуся, тож поділився улюбленими моментами з польових робіт.
– Оскільки раніше я жив у селі, то знаю не з чуток, що двічі на рік там відбувається прекрасне дійство – саджання і копання картоплі. Якщо обирати, що мені подобається більше, то, звісно, саджати, бо це легше, – з усмішкою згадує ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – У моєму дитинстві наші картопляні плантації були просто величезні, і щоб посадити те поле, потрібно було зібрати щонайменше 10-12 людей, а може й більше. А перед тим приготувати багато смачної їжі, щоб потім у полі всім разом пообідати. Атмосфера, якщо чесно, була дуже класна.
Про копання картоплі ведучий згадує, як про важку фізичну працю. Але йому вдавалося знаходити в ній позитив.
– Копати картоплю я не любив: це значно важче. Їде трактор, риє землю, на поверхню викидається купа картоплі. І всі мають бігти за трактором у позі собаки й збирати її, – з усмішкою говорить Андрій. – Але завжди копання і саджання картоплі мало один плюс – все це робили не у вихідний, і можна було прогуляти школу. А ще в дитинстві я дуже любив ходити на поле, бо там було багато польових мишей. Я їх не боявся, навпаки, грався з ними (сміється).
Життя в столиці та робота на знімальному майданчику не залишають часу для довгих поїздок додому. Львівщина далеко, тож приїхати допомогти бабусі й дідусю для Андрія тепер майже неможливо.
– На жаль, вже дуже багато років через зайнятість та брак часу я не копаю й не саджаю картоплю. Бабуся з дідусем давним-давно не кличуть, бо знають, що в мене, на жаль, не вийде. Але з роками багато що змінилося, плантації вже не такі великі, і бабуся з дідусем саджають значно менше картоплі. І я цьому насправді дуже радий, тому що це важка праця, – зізнається Андрій Черепущак. – Дуже б хотів, щоб вони вже цим не займались, а просто відпочивали. А цю картоплю я б їм купив сам.
