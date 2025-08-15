Андрій Черепущак поділився спогадом з дитинства на Львівщині

Ведучий реаліті про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» (Новий канал) пригадав, як саджав та копав картоплю на Львівщині

Андрій Черепущак поділився спогадом з дитинства

Поля та городи наповнюються голосами, відрами та мішками, бо настав час своєрідного щорічного ритуалу, в якому бере участь вся родина. Звісно, йдеться про копання картоплі. У ведучого реаліті «Мамо, ваш вихід!», зйомки якого тривають просто зараз, із цим процесом пов’язано багато спогадів. Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, в дитинстві та підлітковому віці досить багато часу проводив у селі в бабусі й дідуся, тож поділився улюбленими моментами з польових робіт.

– Оскільки раніше я жив у селі, то знаю не з чуток, що двічі на рік там відбувається прекрасне дійство – саджання і копання картоплі. Якщо обирати, що мені подобається більше, то, звісно, саджати, бо це легше, – з усмішкою згадує ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – У моєму дитинстві наші картопляні плантації були просто величезні, і щоб посадити те поле, потрібно було зібрати щонайменше 10-12 людей, а може й більше. А перед тим приготувати багато смачної їжі, щоб потім у полі всім разом пообідати. Атмосфера, якщо чесно, була дуже класна.

Про копання картоплі ведучий згадує, як про важку фізичну працю. Але йому вдавалося знаходити в ній позитив.

– Копати картоплю я не любив: це значно важче. Їде трактор, риє землю, на поверхню викидається купа картоплі. І всі мають бігти за трактором у позі собаки й збирати її, – з усмішкою говорить Андрій. – Але завжди копання і саджання картоплі мало один плюс – все це робили не у вихідний, і можна було прогуляти школу. А ще в дитинстві я дуже любив ходити на поле, бо там було багато польових мишей. Я їх не боявся, навпаки, грався з ними (сміється).

Життя в столиці та робота на знімальному майданчику не залишають часу для довгих поїздок додому. Львівщина далеко, тож приїхати допомогти бабусі й дідусю для Андрія тепер майже неможливо.

– На жаль, вже дуже багато років через зайнятість та брак часу я не копаю й не саджаю картоплю. Бабуся з дідусем давним-давно не кличуть, бо знають, що в мене, на жаль, не вийде. Але з роками багато що змінилося, плантації вже не такі великі, і бабуся з дідусем саджають значно менше картоплі. І я цьому насправді дуже радий, тому що це важка праця, – зізнається Андрій Черепущак. – Дуже б хотів, щоб вони вже цим не займались, а просто відпочивали. А цю картоплю я б їм купив сам.

