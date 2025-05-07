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«Обручка за три тисячі євро – це перебір!»: чому блогерка з Івано-Франківська досі чекає на пропозицію

«Обручка за три тисячі євро – це перебір!»: чому блогерка з Івано-Франківська досі чекає на пропозицію

Гра на публіку та родинні драми. Одразу два фінальні випуски реаліті про стосунки свекрух і невісток «Мамо, ваш вихід!» покажуть глядачам Нового каналу в середу о 17:00 та 18:00

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Учасниці-невістки фінального тижня реаліті «Мамо, ваш вихід!» – яскраві та амбітні блогерки, які транслюють успішність у соцмережах. Серед них – блогерка Анет з Івано-Франківська. Дівчина понад п’ять років веде сторінки в соцмережах, завдяки цьому має хороший дохід. Анет мріє про освідчення та вже давно бачить себе у весільній сукні. Але її хлопець – блогер Діма – з пропозицією не поспішає.

– Загалом у мене 2,5 мільйони підписників, свій бізнес – магазин в Instagram, заробляю від 40 до 200 тисяч гривень на місяць. Ми зустрічаємося з Дімою майже три роки, він одружуватися поки не хоче, а мені дуже прикро. Я хочу заміж! Де моя обручка?! – обурюється блогерка Анет. – Я б хотіла каблучку, яка коштує немало, – три тисячі євро. Для мене це важливо. Я згодна почекати рік, це максимум. Хотілося б, щоб Діма визначився.

Майбутня свекруха блогерки Галина хоче, щоб син одружився. Але забаганки Ані її вражають.

– Невістка в мене з великими запитами! Якщо Аня хоче заміж – треба трішки попуститись, обрати дешевшу каблучку. Не за три тисячі, а за тисячу, – впевнена Галина. – Діма хоче сам заробити на велике гуцульське весілля на 250 людей.

«Обручка за три тисячі євро – це перебір!»: чому блогерка з Івано-Франківська досі чекає на пропозицію

Після ревізії, під час вечері, свекрухи почали розпитувати Діму, коли ж чекати на пропозицію.

– Є маленький нюанс: якщо я зроблю це зараз, наприклад, у парку, то не знаю, що вийде. Хочу, щоб це запам’яталося на все життя, щоб це було грандіозно, не так, як у всіх. До того ж щоб зробити її щасливою, треба витратити щонайменше три тисячі євро на каблучку, – говорить хлопець Ані Діма. – Коли я захочу, тоді й зроблю пропозицію! І з тією каблучкою, яку я оберу! Обручка за три тисячі євро – це перебір!

Решта учасниць дійшли висновку, що життя цієї пари – лише гра на камеру перед підписниками.

– Мені здається, що вони живуть для інфоприводів. Їм не підходить просто пропозиція, бо це не викличе вау-ефекту в людей, – говорить фітнес-блогерка Ілона. – Їм не важливо, що в них всередині, важливо, як показати підписникам. Це величезна проблема впливу соцмереж, у них все награно.

То хто стане переможницею фінального тижня реаліті «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі? Дізнаєтесь у середу! На вас чекає одразу два випуски, які будуть в ефірі з 17:00. І, звісно, розкажіть про цей проект вашій мамі!

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