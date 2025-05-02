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«Проект за тиждень зробив те, що ми не змогли за п’ять років»: реаліті «Мамо, ваш вихід!» помирило родину

«Проект за тиждень зробив те, що ми не змогли за п’ять років»: реаліті «Мамо, ваш вихід!» помирило родину

Одна поїздка та участь у реаліті змінили все! Вперше за роки знайомства свекруха потрапила в гості до невістки

Від повної недовіри до абсолютного прийняття. Фінальний випуск четвертого тижня реаліті про стосунки свекрух та невісток на Новому каналі не лише возз’єднав родину, а й приніс учасницям бажану перемогу. П’ять років знайомства не змогли зруйнувати стіну з образ та непорозуміння між Поліною та мамою її коханого Вікторією. Проте на Новому каналі це зробили за тиждень.

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«Проект за тиждень зробив те, що ми не змогли за п’ять років»: реаліті «Мамо, ваш вихід!» помирило родину

– Зі свекрухою спілкування дуже натягнуте. Не зідзвонюємось, я не бачу від неї взаємності. Можливо, вона приймає позицію колишньої дружини, тому що там є маленька дитина – її онук. Але я з’явилася вже коли вони три місяці не жили разом. Тому сім’ю ніхто не розбивав, – говорить невістка Поліна. – Мені хочеться бути невісткою, яку люблять та цінують. Я чекаю та сподіваюся, що на проекті ми проговоримо це питання.

«Проект за тиждень зробив те, що ми не змогли за п’ять років»: реаліті «Мамо, ваш вихід!» помирило родину

Під час ревізії свекруха Вікторія вперше побувала в гостях у сина та невістки, дізналася про плани щодо весілля та нарешті прийняла історію їхнього кохання.

– Син познайомив мене з Поліною чотири роки тому, він на той час уже був розлучений. Упродовж цих років я не сприймала Поліну як невістку, оскільки вони не одружені. Тому в мене розуміння та відчуття, що це стовідсотково та точно моя майбутня невістка, ще не було, – розповідає свекруха Вікторія. – У нас був період, коли ми взагалі не знали, хто яким життям живе, тому Поліна й мій син запросили мене на цей проект, щоб ми нарешті змогли цю стіну зрушити. Я думаю, що він її справді кохає, бо заради неї навіть повівся на це реаліті (сміється).

«Проект за тиждень зробив те, що ми не змогли за п’ять років»: реаліті «Мамо, ваш вихід!» помирило родину

Саме участь у реаліті «Мамо, ваш вихід!» стала переломним моментом для родини. Свекруха змінила ставлення до невістки, а Поліна здобула перемогу.

– Цей проект розкрив мене для Поліни, а Поліну для мене, – впевнена свекруха Вікторія. – Мені сподобалось, як вона трималася, п’ять зірок просто! Я щаслива за неї!

– Проект за тиждень зробив те, що ми не змогли за п’ять років, – додає Поліна.

Нові випуски реаліті «Мамо, ваш вихід!» чекатимуть на вас з понеділка по четвер о 18:00 на Новому каналі. І, звісно, розкажіть про цей проект вашій мамі!

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