28 жовтня

Як подолати страх перед розмовою з незнайомцями? Любов, як вона є 2025. Серія 20

Дивись просто зараз українську комедію Любов, як вона є 2025 20 серія від 28.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у дивовижні пригоди відразу трьох сімей. Не пропусти!

У 20 серії ситкому Любов, як вона є 2025 Інна вирішила показати своїм глядачам найбільший страх її покоління – розмова з незнайомцями. Буває настільки напряжно, що іноді доводиться себе пересилювати говорити з кимось. На щастя, зараз є купа онлайн сайтів, де можна поговорити з випадковими людьми і потренуватися. Інна підключилася на онлайн платформу, проте перший її співрозмовник виявився німцем і їхню спілкування з перших секунд зайшло у глухий кут. Щоб допомогти підписникам подолати страх перед розмовою з незнайомцями, вона мусить показати вдалий приклад спілкування, але не виходить. Дивись онлайн український серіал Любов, як вона є 2025 20 серія від 28.10.2025 на сайті Нового каналу та дізнайся чи вдасться все таки Інні дійти до мети.   

