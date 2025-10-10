Конкурс на Новому каналі під час прем’єри «Любов, як вона є»

Будні великої родини, багато сміху та трішки божевілля! З понеділка по четвер о 19:00 в ефірі Нового – комедійний скетчком «Любов, як вона є», в якому зіграли відомі українські актори Катерина Кузнецова, Андрій Ісаєнко, Назар Задніпровський та інші

Жодних вигадок – лише справжнє життя! Адже «Любов, як вона є» – це скетчком про кохання, сім’ю та смішні ситуації, у яких кожен впізнає себе. А щоб перегляд прем’єрних серій був ще цікавішим, на Новому влаштували конкурс. Щоб взяти участь, треба бути уважними та впродовж ефіру «Любов, як вона є» порахувати всі зелені сердечка, які побачите на екрані. А далі – написати їх кількість в коментарях під постом у соцмережах Нового. На уважних глядачів чекає заохочення! Конкурс триватиме два дні.

– Вже сьогодні на Новому каналі відбудеться неймовірна прем’єра комедійного серіалу «Любов, як вона є». Якщо ви хочете атмосферу, класний настрій та круту ауру на цілий день, рік та навіть все життя – обов’язково вмикайте Новий канал о 19:00, – закликає Ярослав Шахторін. – Заради ролі в цьому серіалі я скинув 11 кілограм. Щодня пробігав по 30 кілометрів!

Режисер серіалу – Сергій Атрощенко, знайомий глядачам за легендарним «Будиночком на щастя», який має шалену популярність. Тож актори скетчкому впевнені: «Любов, як вона є» обов’язково сподобається глядачам.

– Кожна родина впізнає себе в якійсь з історій, що ви побачите. Це комедійний скетчком, але він дуже життєвий. За сюжетом у нас з Катею Кузнецовою троє дітей і всі різного віку – така маленька божевільня. То всі багатодітні батьки нас зрозуміють, подивитесь, як воно є, коли в родині троє дітей, – з усмішкою говорить Андрій Ісаєнко. – «Любов, як вона є» створює прекрасна людина та чудовий режисер. Сергій Атрощенко – це тотальний запас енергії! Якщо в нього всю енергію забрати – можна пів України освітити. Обов’язково вмикайте Новий канал о 19:00!

Живи життя! Рахуй сердечка під час перегляду скетчкому «Любов, як вона є» 13 та 14 жовтня на Новому каналі. У соцмережах буде два дописи для публікації результатів конкурсу: у вівторок потрібно написати кількість сердечок, яку порахували в понеділок, а в середу – сердечка за вівторок