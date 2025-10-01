Катерина Кузнецова розповіла про те, як перехитрила рієлторів у Барселоні

Катерина Кузнецова, акторка комедійного серіалу Нового каналу «Любов, як вона є», прем’єра якого відбудеться вже 13 жовтня о 19:00, розповіла, як їй вдалося орендувати квартиру в Іспанії у рекордні терміни

Зараз багато українців перебувають у вимушеній еміграції, і для них пошук житла за кордоном – справжній квест. Оренда квартири в європейських країнах вимагає безлічі документів та, звісно, стабільного доходу. Але й це не гарантуватиме швидкий пошук житла. Особливо складно знайти квартиру в популярних курортних містах. Наприклад, в іспанській Барселоні процес пошуку зазвичай розтягується на кілька місяців. Однак популярній українській акторці Катерині Кузнецовій, яка живе на дві країни, вдалося здійснити цю місію нереально швидко. Втім без хитрощів не обійшлося.

– Коли я шукала квартиру в Барселоні, відправила ріелторці всі існуючі документи, які лише могли бути, – говорить акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова. – Все розумію і не хочу виглядати несвідомою, але я була шокована цими правилами. Ну навіщо людям потрібно стільки паперів? (сміється). Як на мене, основні документи – це виписка з банку про наявність коштів, це ж найголовніше.

Та крім банківських виписок про фінансовий стан в акторки все ж попросили довідку про працевлаштування.

– А потім ріелтор мені сказала: «Треба ще один папірець стосовно того, що ти десь працюєш. Але це не так важливо, просто напиши, де». А я вже казала їй, що акторка, є доступ до моїх робіт, що можна все переглянути за посиланням, що не шахрайка та не кину, – розповідає Катерина Кузнецова. – Тоді я зателефонувала своєму другу, який працює взагалі в іншій галузі, і він мені зробив документ, наче я працюю на заводі. І вони прийняли ці документи актриси, яка паралельно працює на заводі (сміється).

Та навіть коли маєш гроші та всі необхідні документи, процес може затягнутися.

– Насправді, мені пощастило, тому що все могло бути значно довше. Всі казали: «Ти приїхала до Барселони 17 липня, а в нову квартиру в’їхала 28-го. Це фантастичний результат!», – говорить Катерина. – Але ж вони не знали, з ким зв’язалися. Тому що коли мене питали, на коли мені треба квартира, я казала, що на вчора.

Вже 13 жовтня о 19:00 в ефірі Нового каналу стартує скетчком про будні великої родини «Любов, як вона є». У головних ролях – відомі українські актори Назар Задніпровський, Катерина Кузнецова, Андрій Ісаєнко та інші. Не пропустіть!