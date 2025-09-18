Як проходять вихідні дні Катерини Кузнецової: що розповіла акторка

Акторка комедійного серіалу Нового каналу «Любов, як вона є», прем’єрні серії якого глядачі побачать вже у жовтні, розповіла, чому голосові повідомлення стали невід’ємною частиною її буднів

Коли у відомих акторів зйомки, їхній день буквально розписаний по хвилинах: грим, репетиції, відпрацювання кожного дубля. І так зранку й до вечора. Але що відбувається у дні, коли графік вільний? Чим у звичайному житті займаються ті, кого ми щодня звикли бачити лише на екрані? Катерина Кузнецова, акторка комедійного серіалу Нового каналу «Любов, як вона є», прем’єра якого відбудеться вже 13 жовтня о 19:00, розповіла, як виглядає її «ідеальний вихідний».

– Коли в мене немає зйомок і я розумію, що в цей день вільна, то можу спати до другої години. Без жартів, зараз усі мої друзі посміялися, бо вони знають, що це правда, – з усмішкою говорить Катерина Кузнецова. – Якщо мене не чіпати і якщо розумію, що все: я собі сьогодні дала можливість поспати досхочу, то буду спати до другої.

А коли Катя прокидається, речі, що створюють її настрій, – це їжа та музика.

– Я дуже люблю пізні сніданки, ще обов’язково має бути музичка. В мене є велика колонка з хорошим звуком. Це такий ритуал: я прокидаюсь, і мені обов’язково треба увімкнути музику, – розповідає акторка. – А ще дуже подобається, коли в квартирі є сонячна сторона, і промені сонця падають у кімнати. Це завжди додає затишку й атмосфери.

Кілька годин часу на день Катерина віддає близьким. Адже вона живе за кордоном, її друзі – теж, батьки мешкають в Україні, але це не заважає залишатися на зв’язку. Для акторки важливо відчувати підтримку та ділитися настроєм.

– Оскільки в мене дуже багато друзів розкидані по різних куточках світу, я живу серед голосових повідомлень. Мені завжди потрібно з кимось спілкуватися. Тому це займає окремі години дві-три, щоб усім відповісти, комусь зателефонувати. Звісно, з батьками поспілкуватися, – ділиться Катерина Кузнецова. – А далі все за відчуттями. Я можу вирішити залишитися вдома на цілий день, а можу, наприклад, піти кудись погуляти, зустрітися з подружкою чи з кимось ще. Тому насправді все залежить від настрою.

Вже 13 жовтня о 19:00 в ефірі Нового каналу стартує скетчком про будні великої родини «Любов, як вона є». У головних ролях – відомі українські актори Назар Задніпровський, Катерина Кузнецова, Андрій Ісаєнко та інші. Не пропустіть!