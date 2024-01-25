«УніверCheck» у новому форматі: Олександр Педан готує сезон про коледжі

Ведучий Improv Live Show та Пан Суддя в шоу «Хто зверху?» (Новий канал) провів детальний аналіз свого YouTube-проекту за допомогою штучного інтелекту

Освітній тревел «УніверCheck» розпочався з того, що ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан вирішив допомогти доньці Лері з вибором університету. Та навіть після її вступу до УКУ зйомки не завершилися. І так зʼявився другий сезон, у якому розповідають про різні професії. Після детального аналізу перших випусків YouTube-проекту за допомогою штучного інтелекту Педани готуються випустити новий сезон! Щоправда, тепер «УніверCheck» має іншу назву та формат.

Зараз дивляться

– У нас буде третій сезон, але з назвою «КоледжCheck». Якщо ваша дитина є абітурієнтом і поглядає в бік вищої освіти – будь ласка, дивіться «УніверCheck». Там усе про професії, що можна здобути, – у яких університетах, які в них гуртожитки тощо, – розповідає Олександр Педан у подкасті «Медіуми». – Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що одним із пріоритетів у роботі МОН за його каденції буде розвиток професійно-технічної освіти, коледжів. Він має амбітні плани: до 50% молоді направити у професійну освіту, аби ті, цитую, «опанували хорошу якісну професію».

Задача проекту – показати, що Україна має право бути зображеною на мапі якісних, освітніх можливостей світу і заслужено конкурує з закордонними вищими навчальними закладами, а також розкрити рівень і продемонструвати важливість професійно-технічної освіти, зокрема під час повномасштабного вторгнення. Важливо допомогти майбутнім абітурієнтам – учням 9-11 класів – знайти саме «свій» навчальний заклад і майбутнє в Україні.

– Будемо розповідати про спеціальності, які можна здобути в коледжах, і розкривати всю «кухню». Скільки треба вчитися на різні спеціальності? Як? У яких умовах? Які гуртожитки? Скільки це коштує? Далі дуже важливий пункт: куди ви можете йти працювати або вже під час навчання, або після – ми покажемо ці компанії. На початку в нас буде лише шість випусків. Половина технічних, ще один кулінарний, – пояснює Педан. – Коледж класний тим, що ти за ці два роки ще під час школи можеш визначитися, чи твоя спеціальність. Це «намацабельно», розумієте? Одразу ж пробуєш.

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Олександр додав, що донька-студентка Лера залишиться його співведучою і в третьому сезоні.

– До того ж, ми провели дуже детальний аналіз проекту «УніверCheck» разом з українською компанією Wantent. Вони вивчають інформацію за допомогою штучного інтелекту та реакції людини за фізіогномікою. Під час аналізу першого сезону наша цільова аудиторія сідала перед екранами, дивилася відео, а камера сканувала їхні обличчя, – каже ведучий Нового каналу. – І ми мали дуже класний відгук саме про Леру. Виявилося, що для глядачів я в певні моменти – кринжатина (усміхається). Мої жарти класно заходять батькам, але не підліткам. Тому Лера є основною ведучою другого сезону «УніверCheck». Я їй просто допомагаю.