«Я не хочу, щоб вона була моїм придатком»: Олександр Педан – про доньку-абітурієнтку

Що ведучий Нового каналу радить при виборі університету, та куди хотів би, щоб вступила його Лера
Протягом двох місяців щотижня на YouTube-каналі Олександра Педана виходили випуски освітнього тревелу «УніверCheck». Свій проект телеведучий разом із 17-річною донькою Лерою записали восени. Вони зробили тур університетами України, аби допомогти Валерії та іншим абітурієнтам визначитись, куди вступати. Проект завершився, НМТ здали, час обирати виш.
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– Я не підказую доньці, – заявив Олександр Педан в YouTube-проекті «Розмова». – Єдине, як батько, кажу їй таке. В мене не було студентських років, я тоді займався КВК. Також не зміг вступити в Київ у Карпенка-Карого, бо батьки сказали: «Ми не тягнемо, тому, будь ласка, Хмельницький національний університет». Він біля дому, тож не потрібно було думати про житло. Я там навчався, перевівся на бюджет. Для батьків було все супер. Ні в чому їх не звинувачую. Третій син в сім’ї, все розумію. Але своїм дітям хочу дати більше можливостей. Мені здається, так круто навчатися в іншому місті, так круто мати студентську тусу. Мені цього не вистачало.
Відвідавши 12 університетів в різних куточках нашої країни, донька ведучого проекту Improv Live Show, новий сезон якого восени покаже Новий канал, Лера обрала два фаворити. Найбільше дівчині сподобалися Києво-Могилянська академія та Львівська політехніка.
– Я не хочу, щоб вона була придатком Педана. Педан – версія 2.0. Ні! Вона Валерія Педан! Вона зовсім інша. Вона офігенна в кадрі, в неї класний склад розуму, я її поважаю, я нею пишаюсь, у неї дуже великі перспективи. І я хочу, щоб у неї було своє повноцінне життя, – ділиться телеведучий. – Напевно, я за Львів. Не хочу, щоб вона стала класичною «киянкою». Це не міф, до речі, я бачив багато киян, яким діставалося від батьків житло і так далі. Буває по-різному, звісно. Але люди мають працювати, мають прагнути, ставити мету, досягати її. Тож я хочу, щоб моя дитина була самостійна. Звісно, в мені бореться тато, який любить свою доньку й не хоче відпускати. Та, з іншого боку, я хочу, щоб у неї було своє життя.