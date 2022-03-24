Олександру Педану виповнилося 40 років

Ведучий Improv Live Show та «Екси» розповів, який подарунок для нього найкращий під час війни

Сьогодні свій ювілей святкує один з найхаризматичніших ведучих Нового каналу. Олександру Педану – 40! Рік тому він запустив челендж «встигнути до 40», однак повномасштабне вторгнення росії скорегувало його плани на життя і святкування ювілею.

– Мені казали, що відзначати 40 років погано, але я не думав, що настільки, – розповідає ведучий. – Мрію лише про одне – відсвяткувати свій день народження разом з перемогою! Що я відчуваю в 40? Вік і війна змінили все. Найкращим подарунком є те, що найближчі живі та в безпеці. Чого і всім бажаю.

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У свій день народження Педан попросив фанатів зробити йому найкращий подарунок – пожертвувати гроші на допомогу ЗСУ, які наближають перемогу України. Також Педан і сам активно займається волонтерством у рідному Хмельницькому.

– Я почав робити те, що вмію. По-перше, дуже багато людей з Європи писали мені з бажанням допомогти. Зводив їх із різними фондами, давав інформацію, як можна переправити гуманітарну допомогу. Суттєва зміна відбулась у нашому проекті JuniorZ. По-перше, забрали з назви букву Z, тож тепер ми Junior. По-друге, разом з нашими вчителями, які знаходяться на заході України, допомагали з розселенням біженців. Ще перетворив свою сторінку в Instagram на склад корисної інформації, – каже Олександр. – Чим можна допомогти, як виїхати, де поселитися і таке інше. Наша команда pedan|buro почала робити ролики на підтримку ЗСУ. Ще я знайшов медійників: режисерів, продюсерів, монтажерів та ін. Разом ми придумуємо багато контенту для підтримки наших збройних сил. Ролики перекладаємо англійською, аби достукатися до західних ЗМІ, щоб нам допомогли та закрили небо. Активно боремося з фейками. Стали на справжню інформаційну війну проти російських ботів. Це основна робота, яку я зараз виконую цілодобово. Вважаю, що інформаційний фронт дуже важливий.

Нехай бажання ведучого відсвяткувати день народження з перемогою України якнайшвидше здійсниться.