Як відомий гуморист обдурив прикордонника

Учасник Improv Live Show, яке покаже Новий канал, жодним чином не порушив закон, як ви могли подумати. Просто трошечки «зламав систему», аби зекономити час!

Як же образливо затримуватись на роботі, коли чекають на вечірці. А коли ця вечірка за кордоном, і, здавалося б, все йде за планом, але в один момент може зірватися, то емоції на межі. Ось доказ – реальна історія, яка сталася з учасником Improv Live Show, що навесні 2022-го покаже Новий канал, Володимиром Шумком.

–Ми з друзями їхали в Італію, на весілля до нашої однокласниці. На польському кордоні, на митниці, нас відправили на яму. Це там, де мають повністю «розпакувати» машину, обшукати все, що тільки можна, аби зрозуміти, що немає контрабанди, – розповідає він у Міжнародний день митника, який відзначають 26 січня. – Ми стали в чергу, були 12-ті. Людина, яка була шостою, чекала вже восьму годину. Я як уявив, скільки нам стояти…

Терпіння у Вови вистачило ненадовго. Коли прийшло розуміння, що чекати доведеться щонайменше добу, в імпровізатора з’явився план.

«Знайшов спосіб»: як Богдан Буше втік з побачення

–Я увімкнув свою акторську майстерність, згадав шкільні роки, різні «штучки», якими ми користувались, підійшов до митника і сказав: «У мене болить зуб». Він мені: «Добре, колись полікуєте». А я ж продовжую: «Ні, ви не розумієте. У вас колись болів зуб?» Я так відіграв! Такі вже оченята зробив! Так скривив свою «мордель»!–згадує Шумко.–Прикордонник подумав трохи і повів мене до чергового зміни, якому я повторив все те ж саме. Додав ще: «В мене випала тимчасова пломба, яку у вас там лікар має поставити назад. Я вже домовився». Можливо, навіть сльоза пішла в мене при цьому. Щиро попросив його нас пропустити, і він погодився! Ми спокійно проїхали повз ті машини, які стояли в черзі енну кількість годин і чекали, зловили всі їхні злі погляди та прокльони. Далі швиденько пройшли контроль і поїхали собі далі. Отака історія!

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком Новий канал покаже навесні 2022 року. Не пропустіть вибухово-гумористичну прем’єру!