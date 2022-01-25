«Знайшов спосіб»: як Богдан Буше втік з побачення

Відомий блогер та актор серіаліті «Київ вдень та вночі» (Новий канал) згадав, як «злиняв» із зустрічі

Далеко не всі побачення в нашому житті – вдалі і приємні. Є й такі, з яких хочеться втекти. Щоправда, мало кому вистачає сміливості. Відомий блогер та актор серіаліті «Київ вдень та вночі» Богдан Буше не з таких. За лаштунками Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, він розповів дієвий спосіб «злиняти» з зустрічі, на якій некомфортно.

– Познайомився з дівчиною. Вона дуже наполягала, щоб ми провели разом вечір. Я погодився, – розповідає хлопець Новому каналу. – Ввечері зустрілися, прогулялися, на вулиці було холодно, тож запросив її погрітись до кав’ярні. Вона почала мене діставати пустою розмовою. Мені було взагалі нецікаво, та розумів, що не потрібно цього показувати. Потім дівчина запропонувала мені продовження вечора. Розумієте, про що я (усміхається). А мені це було геть не цікаво. Я не дуже люблю відмовляти людям, але цього разу зробив саме так. Знайшов спосіб. Написав сестрі: «Набери мене через три хвилини і скажи, що потрібно терміново їхати». Вона зателефонувала, не розуміючи, що відбувається, а я намагався викрутити ситуацію на свою користь. Зрештою таки втік від тієї дівчини.

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та класними імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком Новий канал покаже навесні 2022 року. Це буде вибух гумору!