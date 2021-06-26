Ксенія Мішина – про розчарування в Олександрі Еллерті: «Так негідно й нешанобливо поводитися…»

В Improv Live Show (шоу показує Новий канал) переможець «Холостячки» зізнався, що не хотів цілуватися з героїнею реаліті

Почуття між Ксенією Мішиною й Олександром Еллертом зароджувалися на очах у мільйонів телеглядачів. Перша зустріч, перше побачення і перший поцілунок – все як на долоні. Хоча переможець «Холостячки» справив хороше перше враження на Ксенію, далі його ніби підмінили. Він дуже хвилювався, що хильнув зайвого.

– Спочатку, звісно, я розчарувалася. Дуже засмутилася, – зізналася актриса. – Подумала: ну що це за поведінка? Прийти, напитися. Так негідно й нешанобливо поводитися. Дуже чекала Сашу на проекті, він мені так сподобався своїми картинками в Instagram.

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Але потихеньку розчарування змінювалося зачаруванням. Та так, що перший поцілунок з Еллертом Ксенія ініціювала сама.

– Я не дуже хотів цілуватися з нею, – згадав Олександр. – Тому що не встиг поголитися. В мене були колючі вуса, як у таргана. Розумів, що під час поцілунку їй може бути неприємно.

Своїми переживаннями закохані поділилися в Improv Live Show в імпровізації «Історія кохання». А як цю розповідь смішно обіграли Рома Міщеряков, Вова Шумко, Костя Трембовецький і Валік Міхієнко – дивіться у неділю о 23:00 на Новому каналі.