Олександру Педану – 39: відверто про свій вік і плани на майбутнє

У свій день народження ведучий Imprоv Live Show поставив за мету купити електрокар і підкорити одну з найскладніших гір Європи

Здається, Новий канал тільки-но показував 26-річного Сашу Педана у «Підйомі». Складно повірити, що сьогодні ведучий Imprоv Live Show відзначає свої 39 років! Про вік та плани Сашко відверто розповів Новому каналу.

– Класне відчуття всередині. Фізично почуваюся років на 30, в душі – на 25. А досвіду маю на 45, – сміється Педан. – З моєю роботою та кількістю людей, яких побачив у житті, та проектів, які вже за плечима, накопичилося багато досвіду, на який класно спиратися.

Колеги-учасники по Improv Live Show між собою називають ведучого «старий хлопчик». Бо хоч по паспорту Педану й не 20 років, його енергії можуть позаздрити навіть юні та завзяті. В чому секрет молодості ведучого?

– Наявність маленької дитини молодить, – ділиться Саша. – Фізично я у прекрасній формі. А в душі почуваюся ще молодшим, тому що не зник запал на екстремальні та спортивні досягнення. Ну, а поруч з Лєрою та появою TikTok завжди відчуваю себе тинейджером.

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За рік до ювілею Педан оголосив челендж – «Встигнути до 40». Протягом року буде досягати 40 цілей. З кількома вже визначився.

– Мрію про електрокар. Хочу наважитися його купити з кількох міркувань. По-перше, це реально екологічно. По-друге, сучасно, – розповідає він. – Хочу закінчити ремонт у Лєриній квартирі. І починати збирати на квартиру для Маріка. Ще планую зробити сходження на Матергорн. Це одна з найкрасивіших гір, які я бачив. Технічно вона складніша, ніж усі, на яких бував до цього.

А ще Педан хоче реалізувати освітній проект, над яким давно працює, – стати підприємцем, допомогти доньці з визначенням майбутньої професії, навчити сина любити спорт, поїхати у романтичну відпустку з дружиною та частіше бачитися з мамою.

А от побачити, як Педан бере участь в імпровізаціях разом із гостями Improv Live Show, можна щовівторка о 20:00 на Новому каналі.