Зірка Нового каналу побився з таксистом

Учасник Improv Live Show розповів, що може спровокувати його на бійку

Імпровізатор Костя Трембовецький здається дуже милою і спокійною людиною на екрані. Його справді треба постаратися вивести з себе, як нещодавно це вдалося зробити одному з українських таксистів. Про курйозний випадок з життя учасник Improv Live Show (Новий канал) розповів на YouTube у своєму «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ ЗЛОЙ ПОДКАСТ».

– Нещодавно побився з водієм таксі. Бачив подібне на YouTube, але не думав, що таке може статися зі мною. Я не кричав йому: «Вези мене, мерзото!» Але назвав його мерзотою, коли виходив після бійки. Бійка була короткою: я ухилився від нього й прописав йому в ніс. Адже точно був правий, мені навіть компанія таксі відшкодувала 46 гривень! Вперше сталося, щоб я сидів на задньому сидінні, і в мене – словесна перепалка з водієм: «Ось як треба спілкуватися з людьми!», «А ви взагалі знаєте таке слово, як ввічливість?» Потім він дав по гальмах, увімкнув аварійку і потягнувся до мене, – розповів Костя Трембовецький.

«Нова казка, новий сюжет, і зірка перемикає жанр будь-коли»: Олександр Педан – про свою улюблену імпровізацію в Improv Live Show

Леся Нікітюк зізналася, кому належить її серце: «Пішла б на побачення»

Як виявилося, учасник Improv Live Show запізнювався на зйомку, дуже довго чекав таксиста, який приїхав не туди й не хотів пояснювати, як знайти його машину.

– Не міг знайти таксиста, зателефонував йому й запитав, де він знаходиться. Той відповів, що під 73-м номером. Я відповів, що викликав його на точку і не знаю, де 73-й номер. Запитав, що він там бачить. Він сказав, що бачить будинок, на якому табличка 73. Знову запитав його, як мені знайти машину, на що орієнтуватися. На що він мені відповів: «Орієнтуйтеся на будинок з таким номером». Потім він кинув слухавку, а коли я до нього прийшов і сів у машину, сказав, що взагалі не мав би мене чекати. І понеслося. Взагалі, бійка – це не привід пишатися. Насильство в будь-якій формі – погано, – підсумував Костя.

Дивись прем’єру другого сезону Improv Live Show 23 березня о 20:00 на Новому каналі